Casi 700 productores de maíz protestaron para exigir precio justo

Aproximadamente unos 700 productores de maíz de los estados Guárico y Portuguesa protestaron este sábado 17 de septiembre, con el propósito de exigir precios justos para sus cosechas.

Los manifestantes indicaron que esperan a que la agroindustria facture al menos unos 0,50 dólares por kilogramo arrimado a las plantas, el cual actualmente está en 0,36 dólares.

Los productores de maíz del estado Guárico se apostaron con sus carros rústicos específicamente en la vía Valle de La Pascua-Chaguaramos. Mientras que los de Portuguesa lo hicieron en el distribuidor La Flecha, en Araure.

Uno de los voceros, Julio Manuit, presidente del gremio de productores de maíz de Chaguaramas, expresó que la manifestación es por voluntad propia de los productores y que es la primera que hacen para hacer valer sus derechos.

En ese sentido, espera que Fedeagro (Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela) “pase del pronunciamiento al acompañamiento”, porque asegura que no pueden aceptar que los despojen de los esfuerzos alcanzados.

Adicionalmente, Manuitt señaló a Radio Fe y Alegría Noticias que el rendimiento que le produce el maíz venezolano a la agroindustria sobrepasa del que viene importado, “el maíz de nuestra nación a la hora de trillarlo genera entre un 73 y 75 % de harina, aparte de todos los derivados como es el aceite y todos los alimentos concentrados que también saca de ese producto

“Cuando un maíz importado que viene de un almacenamiento de 3 y 4 años, el rendimiento a la hora de la trilla está entre 40 y 50 %. De hecho, Polar liga el 70% venezolano y un 30% importado, no es posible que en meses pasados, estamos hablando entre febrero y marzo, Polar fijó un precio de 400, 480 y 490 la tonelada y en ese momento a Polar este mismo año 2022 le fue rentable”, dijo.

El productor indicó que los costos de producción sobrepasan los costos del año pasado.

“Jugándonos los costos de operatividad, los costos de los insumos del años pasado, por decirte un saco NPK estaba en el orden de los 36-40 dólares. Este año estamos hablando de 80 dólares, una urea entre 8-9 dólares, hoy estamos hablando de una urea 20 pico dólares, un saco de maíz más caro, los insumos más caro. Los gastos operativos, lo que nos costaba un repuesto 100 dólares, hoy en día cuesta 200, 300 dólares. No es posible que este señor nos salga con este precio. Me parece una falta de respecto de Empresas Polar, la primera empresa trilladora de maíz”.

Manuitt continuo exigió un precio justo, “estábamos hablando que en febrero, marzo se estaba hablando de un precio de 480 dólares la tonelada, hoy en día estamos exigiendo 500 dólares porque los costos son más fuertes. En el Guárico el 80% de la producción es maíz amarillo, si estamos hablando de un 60 de maíz blanco, imagínase usted a qué precio va llegar el maíz amarillo y los costos de maíz blanco y maíz amarillo son los mismos”, expresó.

Por su parte, Marlo Sutil, productor agropecuario comentó que la agroindustria quiere pagarle 360 dólares la tonelada de maíz, precio que no cubre los gastos operativos.

“Exigimos aumento para el maíz, para la producción nacional, porque ese precio que se está pagando se corre por ahí, de 360 eso no es precio para el maíz. Los costos hoy en día han subido demasiado, un 50% más del costo que tenía el año pasado, hoy en día se está hablando de 4 mil dólares una hectárea sembrada. Entonces ese precio no nos conviene”.

Sutil demando una reunión con la agroindustria sin intermediarios, “nosotros pedimos a la agroindustria, sentarnos con la agroindustria productor, agroindustria directo, no queremos intermediario, lo que hace el intermediario nos perjudica, nos copra el maíz, cuando llegamos a los silos al precio que le convenga, no puede ser así, después se lo vende a la agroindustria, no, nosotros somos los productores, pasamos todo, tenemos un año para producir una mata de maíz”, dijo.

El productor señaló que cuando termina la cosecha tienen que repotenciar los implementos para arrancar nuevamente y se consiguen con nuevos precios.

“No puede ser que el maíz de nosotros lo quieran pagar más barato, cuando el maíz importado, que ellos importan, un maíz de 4 años de antigüedad, un maíz viejo que no da el promedio”.

Durante la asamblea estaba Juan Aranguren, representante del gobierno regional, quien acompañó a los productores para conocer los acuerdos y las exigencias que demandan a la agroindustria para continuar con la producción de este rubro en el estado.

Por su parte, el también lider gremial José Manuel, indicó que el actual costo de producción “está muy por encima de lo que quiere pagar la agroindustria” y que por tal razón piden la intervención a través de una mesa de diálogo para que se implemente un precio justo para todo el rubro agropecuario.

A juicio de los productores, para que se pueda alcanzar una mediana rentabilidad, este precio debería quedar entre 0,45 a 0,52 dólares por kilogramo, para evitar caer en quiebra como ha ocurrido en los últimos años.