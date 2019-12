Cecal Fe y Alegría certifica a emprendedores en Mérida

Como parte de su programación anual, la mañana de este lunes 16 de diciembre Fe y Alegría a través de los Centros Educativos de Capacitación Laboral (Cecal), entregó los certificados a los participantes que se capacitaron en los diferentes cursos en el colegio “Nuestra Señora de Belén”, en Mérida.

En esta oportunidad fueron 27 cursos realizados distribuidos en todo el estado, con 421 participantes, graduando durante este 2019 a 1.300 emprendedores.

La entrega de certificados correspondiente a los meses de septiembre- diciembre estuvo a cargo de María Eugenia Escalante, directora del Instituto Radiofónico Fe y Alegría (Irfa) y Benita Zambrano, coordinadora del programa Cecal Fe y Alegría en esta entidad.

María Belkis Sosa, habitante del sector Los Curos y participante del curso de peluquería, explicó que posee un salón de belleza. Dijo sentirse motivada con el curso de peluquería y con los conocimientos básicos que posee se animó a seguir aprendiendo.

“Yo tengo el conocimiento básico de peluquería pero nunca está demás continuar aprendiendo y obtener nuevos conocimientos porque la peluquería siempre va innovando con la moda”, aseguró.

Expo Navidad Cecal 2019

Igualmente se llevó a cabo la “Expo Navidad Cecal 2019” en las instalaciones de la biblioteca bolivariana donde los participantes expusieron y ofertaron sus productos realizados durante el curso de corte y costura, manualidades, repostería, peluquería, administración, manicure y pedicure.

Así mismo se efectuó la toma de presión arterial, charlas educativas e inscripción para los nuevos cursos correspondiente al periodo enero – marzo del año 2020.

María Coromoto, participante de ropa íntima, manifestó sentirse satisfecha por los conocimientos adquiridos. “Los cursos son muy buenos, la ropa que uno no se pone la reciclamos, yo me he puesto a hacer para mis nietas y arreglos para mi casa”, apuntó.

Keila Gutiérrez, instructora del curso asistente administrativo, expresó que la capacitación tuvo una duración de tres meses, con 240 horas académicas, donde los participantes fueron preparados como asistente administrativo con conocimientos básicos en contabilidad.

“Aquí están los participantes demostrando sus capacidades a nivel contable y asistente administrativo, estoy muy contenta por la participación de hombres y mujeres que de ahora en adelante van a poner sus conocimientos en práctica”, señaló.

Los cursos ofertados para el próximo año, comprende las áreas de electricidad residencial, asistente administrativo, panadería y repostería, peluquería, manicure y pedicure e informática. Los interesados en participar pueden dirigirse a las instalaciones del Irfa en la avenida 4, calle 18 y 19, al lado del edificio general Mazzini del centro de Mérida.

Cecal es un programa de capacitación laboral y emprendimiento productivo de Fe y Alegría en toda Venezuela. En la actualidad atiende a más de 10 mil personas en diferentes oficios en comunidades populares.