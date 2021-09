Cecodap: «No hay certeza de comenzar las clases»

El educador y fundador de Cecodap, Fernando Pereira, aseguró que no hay ninguna certeza de que el periodo de clases comience si aún se desconoce el porcentaje de docentes vacunados.

«Ya estamos cerca de la fecha de inicio del nuevo año escolar y todavía no hay certeza sobre si se van a comenzar las clases (…). No se ha previsto si las escuelas están dotadas o no, si se podrá llegar a las escuelas por el tema del transporte y no se sabe qué porcentaje de los docentes están vacunados», dijo en entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias.

Pereira manifestó que desde Cecodap han hecho seguimiento a la situación actual de los niños, niñas y adolescentes en el que se observó que tras la pandemia hubo una «ralentización».

Expresó que por el contexto del país, la educación a distancia se complicó para los maestros, estudiantes y sus padres porque en Venezuela no cuentan con condiciones tecnológicas. Esto sumado a problemas de servicios públicos, «no nos queda otro recurso que vivir un día a la vez y tomar las decisiones en base a los que contemos cada día en pro de nuestros hijos».

El educador recomendó a los representantes y padres a manejar la educación a distancia con calma, controlar expectativas y los pensamientos negativos.