Centauros de Caracas a la semifinal de la Conmebol Libertadores de Futsal 2023

La Copa Conmebol Libertadores de Futsal 2023 que se realiza en Caracas llegó a las semifinales. A esta instancia solo pudieron acceder los mejores cuatro clubes de Suramérica.

Uno de los clasificados es Centauros de Caracas que frente al campeón paraguayo, Cerro Porteño, pudo romper el arco en cinco ocasiones. Por su parte, los paraguayos marcaron tres goles. El resultado definitivo fue de 5-3 a favor de los venezolanos.

La clasificación de Centauros ocurrió luego de un juego de alta exigencia física y de mucha velocidad donde, incluso, empataron en dos ocasiones hasta el 3-3. El conjunto venezolano siempre tomó la delantera, sobre todo en el inicio del partido que sacó una diferencia de 2-0. Sin embargo, en los últimos minutos del partido le costó mucho. No obstante, en los últimos minutos tuvieron oportunidades que aprovecharon con efectividad.

En las semifinales, también los dos clubes brasileños dominaron sus respectivas llaves: Cascavel FC y Joenville. El primero es el actual campeón de la Copa Libertadores de Futsal 2022 y que intenta revalidar el título.

El cuarto club en esta semifinales es el S.S Bocca de Ecuador que tuvo que pujar hasta el último segundo del juego contra Barracas Central de Argentina. Finalmente, todo se decidió a favor de los ecuatorianos en la tanda de penaltis.

En la etapa anterior, es decir, en los cuartos de final clasificados fueron los conjuntos de Cascavel (Brasil), Peñarol (Uruguay), Barracas Central (Argentina), S.S Bocca (Ecuador), Joinville (Brasil) Panta Walón (Perú), Centauros (Venezuela) y Cerro Porteño (Paraguay).

La Copa Libertadores de Futsal 2023 es el torneo de mayor relevancia en el contexto de esta disciplina en la zona Conmebol.

💎 ¡Los cuatro mejores del continente! Estás son las semifinales de la CONMEBOL #LibertadoresFS, que se disputarán el sábado.



💪 Os quatro melhores do continente! Estas são as semifinais da CONMEBOL #LibertadoresFS, que será disputada no sábado. pic.twitter.com/bo6ggKFyec