Centro Carter: “las elecciones en Venezuela no cumplieron con estándares internacionales”

El Centro Carter, uno de las organizaciones internacionales de observación electoral acreditada por el Consejo Nacional Electoral considera que las elecciones en Venezuela no pueden considerarse como democráticas.

En la red social X, este organismo, con amplia trayectoria en acompañamiento a procesos electorales en el mundo publicó un comunicado en el que explican por qué el proceso no cumplió con “estándares internacionales de integridad electoral”.

Venezuela’s 2024 presidential election did not meet international standards of electoral integrity and cannot be considered democratic.



Statement: https://t.co/STzUw7AZGf



Declaración: https://t.co/61O4IlApdW