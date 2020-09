“Con carácter institucional se llevó a cabo una reunión entre el rector…y el diputado…, con el fin de hacerle entrega de un ejemplar de la resolución del Consejo Universitario la cual expresa el reconocimiento de esta casa de estudios como presidente (E) de la República Bolivariana de Venezuela. Así mismo, la autoridad universitaria le otorgó la máxima distinción, el Botón de Oro…” (Unet, 2019). Ver: https://bit.ly/330okbM

“Resulta inmoral cualquier maniobra que obstaculice la solución política y social de los verdaderos problemas presentes en el país…Esta decisión de abstenerse priva a los ciudadanos venezolanos del instrumento válido para defender sus derechos en la Asamblea Nacional. No participar en las elecciones parlamentarias y el llamado a la abstención lleva a la inmovilización, al abandono de la acción política y a renunciar a mostrar las propias fuerzas”. (Conferencia Episcopal de Venezolana, 11-08-2020). Ver: https://bit.ly/31W1J0H

“El pedido que lanzó Guaidó a María Corina, Ledezma, Capriles, Allup, Rosales y Leopoldo López para “liberar” el país, busca solapadamente que lo sigan reconociendo como “presidente interino” a partir de enero del próximo año (2021)…Guaidó se irá al exilio y si Trump no interviene en Venezuela, terminaremos como el exilio cubano que ya ha tenido gobiernos y “presidentes” ex-patriados en su lucha de 61 años en contra de la tiranía genocida castrista. Eso es lo que viene si Trump no es reelecto. Y si en definitiva es reelecto en noviembre, igual Guaidó se irá al exilio en los próximos meses a la espera de las decisiones que tome Trump y su equipo de gobierno con respecto a la liberación de Venezuela. Ya sabemos de antemano que Trump no lo tiene en alta estima, limitándose a decir en los últimos meses que apoyará siempre al pueblo venezolano y al líder que ellos escojan para la “transición.” (Olivares, 20-08-2020) Ver: https://bit.ly/3gYjZut

“Ahora tu propuesta es realizar una nueva consulta a la población. No se puede sustituir una ruta por acciones espasmódicas para dar la impresión de estar en movimiento. ¿Cuál es el propósito de esta consulta? ¿Cuáles sus consecuencias? El país fue consultado el 16 de julio de 2017; allí está un mandato incumplido. Lo que hay que hacer es cumplirlo. Sería un engaño pretender volver a consultar lo ya consultado para colar la prolongación de tu condición de Presidente interino de manera indefinida. Ni es sano, ni es ético y no lo acompañaríamos.” (Machado, 29-08-2020). Ver: https://bit.ly/31SFcli

“En el mismo orden de ideas, rechazamos que se descalifique la convocatoria actual con el argumento de que “ya el pueblo fue consultado el 16 de julio de 2017”. Cosa cierta lo de la consulta realizada y cuyo mandato está aún pendiente por parte de una dirigencia que hoy observa confiscados sus partidos, símbolos y tarjetas y esa situación debe hacerles reflexionar profundamente para entender que la palabra del soberano debe respetarse y a estas alturas queremos creer que aprendieron la lección…“Igualmente, observamos con preocupación, el argumento de que al Presidente Guaidó le quedan 120 días para que expire su interinato…En efecto, se pretende hacer ver que la consulta persigue cómo fin primordial “colar” una prórroga indefinida de la presidencia interina, declarando la continuidad de la vigencia de la AN después de vencido su lapso constitucional. Ese argumento es efectista pero no es válido…” (Farías, 30-08-2020). Ver: https://bit.ly/3bn848i

“La ruptura de la oposición en Venezuela ya es un hecho. El gobierno interino que preside Juan Guaidó desconoció las negociaciones inconsultas que adelantaron los opositores Henrique Capriles y Stalin González con el régimen de Nicolás Maduro a través del canciller de Turquía para liberar a 110 presos políticos a cambio de apoyo internacional de cara a las legislativas de diciembre.” (ABC, 02-09-2020). Ver: https://bit.ly/3gXhaK3

De una parte, todo se ha venido agravando debido fundamentalmente por la ruptura del “hilo constitucional” (más de 20 años en tal proceso) el cual se avizora con las estratagemas ( fórmula matemática o “kino” electoral por ejemplo”) que antecedieron y rodearon la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de 1999, se deslinda drásticamente con las elecciones parlamentarias en diciembre 2005, arrecia trágicamente desde enero de 2016 cuando se declara oficialmente la “Emergencia Económica”, colapsa y estrangula definitivamente todo rastro constitucional con el proceso constituyente (2018), las elecciones presidenciales del 2018, la autoproclamación indefinida del presidente “encargado” de dos poderes públicos y el estatuto para la transición democrática (2019).

Por otro lado, ¿por qué tanta cerrazón, dureza de corazón y “verbo pecaminoso” (Mateo 15:11)? Esto es, para comprender que la interminable confrontación política en Venezuela, que rebasó los límites de la sensatez y la racionalidad, lo único que ha generado es un padecimiento complejo de carácter humanitario Cada uno en lo personal tenemos el compromiso irrenunciable de enderezar el camino para continuar la ruta y obra de Dios Todopoderoso. Porque para que exista paz en una familia, estado, país o en el mundo tenemos que empezar por estar bien con el Señor, porque donde está el Señor no hay conflictividad malsana y destructora.

Agregando que todo está relacionado con todo, pero lo peor que pueden seguir haciendo las personas que representan a las instituciones de país, es seguir involucrados directa e indirectamente en una conflictividad política insensata e irracional (incluso de carácter mundial), al comprometer los intereses institucionales a merced de las maniobras de tipo político partidista. Asimismo cada entidad organizativa tiene su propia estructura y políticas institucionales, para hacer valer y respetar los valores institucionales y derechos humanos fundamentales de todos sus miembros integrantes.

Finalmente tómense en cuenta un par de proposiciones del ámbito universitario:

1) “Con gran respeto y sentido de pertenencia a la universidad, que el Consejo Universitario, Autoridades, Sector Estudiantil, Gremios (administrativos y docentes) y Sindicato (obreros), tomen un acercamiento entre todos, para concretar, estudiar y analizar la situación real de la universidad con su presupuesto aprobado para el año en curso: y sus créditos adicionales; de allí nacerán las mejores ideas, y que se puedan manifestar abierta y públicamente, razón por lo cual todos estaremos unísonos de una gran voz que debe hacerse sentir ante el órgano competente inmediato, como lo es el MPPEU y los principales órganos a quienes estamos adscritos: Federaciones Nacionales” (Contreras, Y. Personal Administrativo Unet, 28-08-2020)

2) Es oportuno y pertinente recalcar algunos aspectos relacionados con el Circular Unet número 11 del 31-08-2020:

2.1) El plan operativo propuesto por las Autoridades Académicas de la universidad que “oriente a los profesores a prepararse e informarse sobre las tecnologías digitales disponibles para la enseñanza.

2.2) Los mecanismos e instrumentos prácticos de motivación e incentivos para la toda la comunidad universitaria: salarios, HCM, becas, salida de campo e industriales, etc.

2.3) El memorándum de intención por parte de todos los responsables de la institución, de hacer prevalecer la política universitaria y deslindarse o desligarse de la dependencia de los lineamientos de la política partidista.

2.4) Un pronunciamiento científico institucional acerca de la crisis sanitaria mundial: causas, consecuencias y “nueva normalidad”.

2.5) El plan de acción ejecutivo con el gobierno nacional en la procura de la reconstrucción, recuperación y reactivación de la infraestructura universitaria.

