China e India están bajo efectos severos de las lluvias

China e India viven los estragos que están causando las intensas lluvias de más de 24 horas en ambos países. Este domingo y lunes han sido días muy complejos para ambos países donde sigue aumentando el número de fallecidos y desaparecidos.

En el caso de India, los servicios de emergencias han reportado la muerte de 25 personas, nueve de ellas en el derrumbe de un templo en el estado Himachal Pradesh. Lo ocurrido con el templo no descarta que durante las próximas horas aumente significativamente el números de fallecidos.

Más de 15 personas están desaparecidas luego de este derrumbe. De acuerdo con las autoridades, algunas personas estaban orando y otras se resguardaban de las lluvias. El número de personas total en el templo no ha sido precisado.

En el estado Uttarakhand, los equipos de rescate se apresuraron a retirar los escombros después pues se temía que las personas quedaran enterradas cuando las fuertes lluvias provocaron deslizamientos de tierra.

Otras decenas de personas están desaparecidas en zonas residenciales donde ocurrieron también deslizamientos con mayor incidencia en el norte de India, según las autoridades locales.

Días de aguaceros torrenciales han arrastrado vehículos, demolido edificios y destruido puentes en los estados norteños de Uttarakhand y Himachal Pradesh.

El departamento meteorológico emitió una alerta roja por fuertes lluvias en seis distritos de Uttarakhand, incluidos Dehradun y Nainital.

