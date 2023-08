Lluvias en China dejan 33 personas fallecidas

Las lluvias en China siguen causando destrucción y muertes de ciudadanos en el país asiático, de acuerdo con un reporte de Beijing Evening News.

Las consecuencias más graves de las lluvias se concentran en el distrito de Fangshan de Beijing donde más de 21 mil 500 viviendas y más de 60 mil automóviles resultaron dañados o destruidos. El medio asiático aseguró que los fallecimientos estuvieron relacionados con las inundaciones y derrumbes de viviendas.

Del total de fallecidos en la capital, cinco perecieron al realizar operaciones de rescate. Otras 18 personas siguen desaparecidas, incluyendo un rescatista, indicó en conferencia de prensa Xia Linmao, vicealcalde de Beijing.

Hasta este 9 de agosto, las autoridades contabilizan 33 fallecidos en la región de Beijing, la capital. Por otra parte, en el sur de China, una tormenta repentina causó severas inundaciones con un saldo preliminar de siete decesos.

Todas las lluvias serian con una consecuencia directa del tifón Doksuri, cuya actividad más intensa fue entre el 29 de julio y 2 de agosto. El 31 de julio, China reportó que más de 100 mil personas resultaron afectadas por los efectos de las lluvias y dos personas murieron.

En medio de las inundaciones, Beijing también intensificó el trabajo de recuperación y reconstrucción. Los mayores trabajos están concentrados los distritos Fangshan, Mentougou y Changping. Por su parte, el Ejecutivo chino lanzó seis acciones especiales centradas en el dragado comunitario, la mejora ambiental y la seguridad del agua potable.

Beijing's Fangshan district is devastated by heavy rains. More than 21,500 homes and over 60,000 cars were damaged or destroyed. #Beijing #Fangshan #HeavyRains pic.twitter.com/Q6DFLzvgwl