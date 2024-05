Aumenta la migración irregular en México, con venezolanos a la cabeza

El país de origen con más migración irregular interceptados en México es Venezuela, con 89.718 personas, seguido de Honduras, Ecuador, Guatemala, Colombia y otros en lo que va de año.

La migración irregular en México ha experimentado un aumento significativo en el primer trimestre del año, alcanzando casi 360.000 personas interceptadas, según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

“Las autoridades mexicanas detectaron a 359.697 personas en situación migratoria irregular entre enero y marzo de 2024, lo que representa un incremento del 199,68 % en comparación con el mismo periodo del año anterior”, informó el organismo.

A pesar del aumento en la migración irregular, el Gobierno mexicano informó que ha logrado reducir el flujo migratorio hacia la frontera con Estados Unidos. Según lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un 50 % se redujeron las capturas de indocumentados en la frontera.

Al sur de México sigue la migración irregular

Tapachula, ciudad ubicada en la frontera sur de México, continúa atrayendo a migrantes irregulares.

Gerver Bermúdez, quien dirige un albergue en Tapachula, dijo a la agencia de noticias EFE que ha notado una merma en el número de migrantes en las calles. Sin embargo, el albergue sigue acogiendo a un promedio de 800 a 900 individuos de distintas procedencias.

Por su parte, Cecilia Izaguirre, activista por los derechos humanos en la misma localidad, apunta que, aunque los migrantes no sean tan visibles, su flujo no se ha interrumpido. Muchos optan por no permanecer en la ciudad a causa de las trabas burocráticas que dificultan la obtención de permisos para transitar libremente.

Con información de EFE

