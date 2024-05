Yoveinny Mota es la atleta venezolana 27 en asegurar su cupo en París 2024

Venezuela sigue sumando más atletas para los Juegos Olímpicos París 2024 ahora con la incorporación de Yoveinny Mota tras asegurar su pase.

La atleta clasificó en los 100 metros con valla luego de alcanzar un tiempo de 12.67 en el clasificatorio West First Round NCAA División 1 de atletismo.

La cifra alcanzada la puso en el segundo lugar del clasificatorio y fue suficiente para asegurar su boleto a París.

La marca mínima para clasificar a los Juegos Olímpicos es de 12.77 y la venezolana lo superó claramente con su marca de 12.67.

Con esta clasificación, Venezuela ya aseguró al menos 27 atletas para los Juegos Olímpicos en la capital francesa. La atleta celebró su clasificación y con motivos suficientes pues es la primera que logra en su vida.

“Los sueños están destinados a quienes despiertos trabajan día a día para conseguirlos. Hoy me he clasificado oficialmente a mis primeros Juegos Olímpico. Un sueño que apenas comienza”, posteó Yoveinny Mota.

La caraqueña tenía confianza en la prueba que se disputó. Es la primera vez que una atleta criolla clasifica en esta prueba desde que lo hizo Lucía Vaamonde en Montreal 1976.

Mota logró su clasificación días después de que también lo hiciera Joselyn Brea luego de la carrera de Los Ángeles en la que alcanzó el segundo lugar en los 5.000 metros femeninos.

Los sueños están destinados, a quienes despiertos trabajan día a día para conseguirlos. Hoy me he clasificado oficialmente a mis primeros Juegos Olímpicos @Paris2024 en los que me permitiré continuar un sueño que apenas comienza. Gracias a Dios a mi familia y a mi esposo pic.twitter.com/tEbUXAmOir