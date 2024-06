Una Palabra Oportuna 3315

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Lunes 17 de junio de 2024

Por: Lucy Peña

Que tu dar sorprenda

Hoy Jesús presenta una nueva dimensión a nuestra entrega. No es solo dar en la medida de la petición de los hermanos, sino en ir más allá y ofrecer más, hasta lo que las otras personas no están pidiendo, superar en generosidad la caridad o favor solicitado. Aprender a vivir desde el máximo, no desde el mínimo esfuerzo.

Es oportunidad para revisar nuestro modo de donarnos, propio y particular de cada uno, que no siempre está relacionado con cosas materiales sino con todo lo que rodea ese darnos: el tono de las palabras, el momento preciso, el tiempo dedicado, la cercanía oportuna, la constancia en acompañar el antes, durante y después de la necesidad, sobre todo si se está en países como el nuestro, donde no solo faltan bienes físicos , sino toda la trama de inconvenientes y situaciones que atraviesa una persona en necesidad actual por diferentes circunstancias de salud, estudio, trabajo, familia, amistad, vida de fe, relaciones interpersonales, etc.

Pidamos al Señor nos permita vivir atentos y dispuestos al servicio generoso a los hermanos, que con discreción y amor podamos ofrecernos y así logremos que todos nos sintamos acompañados y sostenidos en los momentos desafiantes de camino.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.