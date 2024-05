Productores de Calabozo denuncian imposición del precio de arroz por parte de la agroindustria

Productores de arroz de Calabozo, en el municipio Francisco de Miranda del estado Guárico, denunciaron la imposición por parte de la agroindustria en el precio de la cosecha y en la recepción del producto.

Noemí González, productora de arroz del Sistema de Riego Río Guárico, manifestó que el precio acordado en el mercado era 0,44 dólares, pero que cuando llevan la cosecha a la planta, se la quieren pagar 0,42.

“De forma unilateral colocaron un precio 0,42 que no estaba planteado en nuestro ingreso. Eso es una diezma a lo que es rentabilidad y por supuesto a los ingresos que vamos a percibir por nuestro producto”, aseguró.

Productores de Calabozo denuncian trabas para dejar las cosechas en las plantas

Igualmente, denunció que cuando llegan con los camiones cargados de arroz, les restringen la entrada. Esto provoca que la carga agarre humedad por las altas temperaturas y trae como consecuencia pérdidas incalculables para los productores de Calabozo.

“Tenemos un gran problema en la recepción y también con la parte de los análisis, porque ahora hay unas variedades que no quieren recibir y los productores andan con los camiones del timbo al tambo, perdiendo su cosecha. En el caso de la variedad Nony, no la quieren aceptar”, aseguró.

Aseveró además que no realizan el análisis al momento sino dos días después que el camión está en cola. “Es un arroz húmedo con estas altas temperaturas que se elevan dentro del camión y después las arroceras los rechazan y es otro problema que se le suma al productor”, acotó.

Arroz importado afecta a pequeños productores

González señaló que a Calabozo están llegando cargamentos de arroz importado lo que está generando pérdidas a los pequeños productores que actualmente intentan sacar su cosecha del ciclo norte-verano 2023-2024 en esta temporada de zafra.

“Tenemos información de que llegó arroz importado hace mes y medio y hay otra información de que hay dos buques descargando 60 millones de kilos para esta fecha. ¿Qué significan esos 60 millones de kilos? En un promedio de 5.000, representan 12.000 hectáreas, eso lo mismo que vamos sembrar nosotros entre mayo y junio. No es que no estemos de acuerdo con la importación, porque si la superficie sembrada no cubre la demanda, indudablemente hay que importar. Con lo que no estamos de acuerdo, es que se importen barcos de otros países cuando nosotros tenemos producción”, explicó la productora.

Asimismo, exhortó a los Gobiernos nacional y regional a resguardar la producción alimentaria y que intervengan ante la agroindustria para sentarse a discutir los precios y acuerdos y así evitar la quiebra de más de 300 productores de la entidad llanera.

Se cosecharon 46.000 hectáreas de arroz

Según una nota de prensa de la gobernación del estado Guárico, en el municipio Francisco Miranda, en el sector Corozopando, iniciaron la cosecha de 46.000 hectáreas de arroz correspondientes al ciclo norte-verano 2023-2024. Con eso, afirmaron, dan un rendimiento de 230.000 toneladas de arroz batiendo récord de producción.

También informaron que esta cosecha fue realizada gracias al trabajo de más 1.100 productores de Calabozo. Ellos siguen preparando el suelo para el nuevo ciclo de siembra de invierno.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram y WhatsApp.