La mañana de este jueves 16 de mayo, representantes de gremios y sindicatos del estado Guárico entregaron un documento a las oficinas de la Inspectoría del Trabajo, ubicada en San Juan de los Morros, exigiendo que se realice la fijación de un nuevo salario mínimo en el país.

Andrea Parra, presidenta de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (seccional Guárico) y vocera de esta movilización que se realizó simultáneamente en varios estados en conmemoración al Día Internacional de la Familia, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que dentro del petitorio exigen que se dignifique la calidad de vida de la familia y del trabajador.

“Hay una propuesta en la mesa de 200 dólares mensuales de salario mínimo y el gobierno en este momento no ha dado la repuesta que corresponde de acuerdo al convenio 26”, subrayó.

Manifestó que siguen firme en la propuesta de los 200 dólares del salario mínimo de arranque. “Porque de acuerdo a los indicadores que demostró el ejecutivo nacional a través del ministro, en la mesa del foro de diálogo social, que hay condiciones para que arranque el salario mínimo en 200 dólares mensuales”, expresó.

Parra señaló que el núcleo familiar es el más perjudicado ante los bajos salarios que perciben los trabajadores, porque los sueldos no alcanza para cubrir vestidos, alimentación, educación, salud y vivienda.

“El monto del salario mínimo con que se vive en Venezuela no dignifica a la familia. La familia no tiene para adquirir una vivienda, la familia tiene que caminar lejos para poder trasladarse de un sitio a otro, porque no tiene cómo pagar el trasporte”, comentó.

La vocera indicó que otras de las exigencias que realizan es un pago que cubra al trabajador y a su familia cuando toca asistir a un centro hospitalario, “porque nosotros no tenemos un sistema de salud que le permita al trabajador y a su familia resolver la situaciones de salud”.

Andrea Parra, presidenta de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, seccional Guárico. Foto: Xiomara López | Radio Fe y Alegría Noticias.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram y WhatsApp.