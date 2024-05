Hay sed en Pedernales: vecinos piden agua urgente

Habitantes de la comunidad de Pedernales, del municipio con el mismo nombre en Delta Amacuro, denunciaron que esa población no posee un servicio de agua potable y exigen el surtido urgente de agua a través de una gabarra.

Los ciudadanos reportaron la situación a través del medio local Tanetanae, luego de que se hiciera pública la nota del agua turbia que llega en Tucupita y solicitan que las autoridades regionales se ocupen del municipio Pedernales.

Los denunciantes informaron que desde hace tiempo se venían abasteciendo de una gabarra proveniente de Güiria, estado Sucre, pero ya últimamente no ha regresado al municipio Pedernales; ahora solo les queda depender de las lluvias o de un pozo de agua que no es apto para el consumo. Además, lamentaron que no ha llovido en los últimos días.

“Estamos en sequía, necesitamos que venga la gabarra con agua. Que por favor los gobernantes hagan algo, no es mentira que hay indígenas que están tomando agua directamente del río”, alertó una ciudadana la mañana de este miércoles 15 de mayo.

Actualmente los habitantes de Pedernales están desesperados. Tratan de ayudarse entre vecinos compartiendo de la poca agua que les queda, hacen lo que puedan para estirar el agua que aún conservan.

“Yo ahorita tengo agua como para dos días, después tenemos que buscar de donde sea. Necesitamos agua por favor”, manifestó la afectada.

Una crisis de agua potable que se generaliza en el Delta

La crisis de agua potable en varias regiones de Delta Amacuro se sigue agudizando. A pesar de los trabajos de construcción realizados en la hidrológica que está ubicada en Las Manacas de Tucupita, la obra solo se habría culminado en un 75 % y ahora se encuentra paralizada desde hace cinco años, según denunció José Aular, vecino de La Florida.

Aular explicó que aún falta por completar el 25 % de la construcción y hasta el momento no se ha retomado la obra. La falta de esta planta potabilizadora obliga a los habitantes a adquirir agua de un pozo perforado en Centro Poblado, que no sería apta para el consumo humano ni para el de los animales.

