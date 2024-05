Una Palabra Oportuna 3258

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 19 de mayo de 2024

Por: José Francisco Aranguren. SJ

Conectados a Tu aliento de vida

Padre bueno, en esta noche dominical quiero gritarle a todos que Tu Espíritu es el que mueve al mundo. La iglesia lo sabe y por eso hoy lo celebra. Quiero agradecerte, porque por Tu acción mueves todo desde dentro para que sea lo que es, en eso, me incluyes a mí, nos incluyes a todos Tus hijos. Te agradezco porque es así y porque has revelado ese misterio a los que somos Tus Hijos.

Sin embargo, Padre bueno, no basta con saber el nombre del que mueve todo, es necesario secundarlo, dejarse llevar por Él en la cotidianidad y allí, sí que nos equivocamos, nos movemos por NUESTRO espíritu y desoímos el tuyo. No permitas que eso se nos convierta en cotidiano, más bien, mueve en todos nosotros el deseo de vivir conectados a Tu aliento de vida en nosotros. Que no oigamos otras voces, sea la nuestra, la de nuestro mundo o la del mal espíritu, ayúdanos a serte fiel.

En esta noche dominical quiero pedirte perdón por las veces en las que no sigo Tu voz, en la que no hago lo que hizo Tu Hijo.

Quiero poner en Tus manos esta semana que empieza para poder serte fiel y seguir las huellas de Tu hijo.

No lo puedo hacer sin Tu amor y Tu gracia por lo que termino pidiéndotelas con la consciencia de que con estas me basta.

Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.