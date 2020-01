Choque en la Asamblea pudo ser estrategia

Para el director de la organización Acceso a la Justicia, Alí Daniels, lo ocurrido este domingo en el Palacio Federal Legislativo pudo ser una estrategia para convocar elecciones.

“El señor Maduro ha señalado que quiere que se nombre un Consejo Nacional Electoral. Es posible que al final lo que se estaba buscando era tener un Parlamento, aunque sea una burla de parlamento (…) para decir que designan un CNE nuevo y a partir de ahí lanzar nuevas elecciones con un CNE controlado como el que tienen actualmente”, comentó el abogado.

Daniels exclamó que sigue vigente la junta directiva que preside Juan Guaidó.

“Hablaron de una aplicación analógica del Reglamento de Interior y Debate porque precisamente no hay ninguna norma que regule este supuesto y si a eso sumamos que el señor Guaidó no llegó al hemiciclo, no porque estaba de parranda, sino porque no lo dejaron entrar, esto pone de manifiesto que todo fue una maniobra para justificar esto”, agregó.

Los números no dan en la cuenta que saca el abogado, quien recordó que el número total de diputados en la Asamblea Nacional es de 167. “De esos, a favor de Guaidó votaron 100, cómo el resto de los diputados, que son evidentemente minoría, van a nombrar a un nuevo presidente cuando 100 diputados, que son la obvia mayoría, están diciendo lo contrario”, cuestionó.

“Es un tema de números, no es ni siquiera jurídico”, exclamó.

“El escenario es muy complejo”

Para Alí Daniels, falta que entren en escena dos fichas que aún no se pronuncian en torno a lo sucedido: “la Asamblea nacional Constituyente que puede procesar a allanarle la inmunidad, aunque sea inconstitucionalmente, a esos diputados de oposición. Y la otra ficha es el Tribunal Supremo de Justicia avalando esta junta directiva porque no va a ser de otra manera. No es independiente ni imparcial sino que es una herramienta del Poder Ejecutivo.”

Respecto al posible choque entre ambos bandos este martes, pues convocaron a sesiones ordinarias en el hemiciclo, el grupo de Luis Parra “debería permitirle la entrada a los diputados de la oposición porque son parte de la Asamblea. En ese caso, los diputados podrían votar en contra y anular cualquier decisión que el señor Parra quisiera tomar.”

“El otro supuesto es que traten de convivir las dos asambleas”, añadió.

Sin embargo, aclaró que “los oficialistas no deberían reconocer a Parra por una razón muy sencilla. El Tribunal Supremo que ellos reconocen dijo que no podía haber ningún acto de la Asamblea legítimo, a menos que se constituya la directiva presidida por (Henry) Ramos Allup y se desvincule de los diputados del estado Amazonas”.

Y de no ocurrir eso, “la Asamblea siempre va a estar en desacato según la tesis del Tribunal Supremo, que es la tesis del señor Maduro. Si reconocen a Parra, están desconociendo al Tribunal Supremo. Allí hay una gran contradicción a nivel oficial”.

Memoria y Cuenta

Este lunes, en rueda de prensa desde el hemiciclo de sesiones, Luis Parra invitó al presidente Nicolás Maduro a presentar ante el parlamento su Memoria y Cuenta para explicarle al país las razones de la crisis actual.

Ante esto, Daniels expresó que “desde hace tres años el gobierno no rinde Memoria y Cuenta, no sabemos cuál es el presupuesto público, nadie ha aprobado el Presupuesto; los ministerios no presentan sus Memorias y Cuentas a nadie, ni siquiera al Tribunal Supremo que es el que los iba a recibir”.