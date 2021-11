Cierre del vertedero de Mérida origina acumulación de 300 toneladas de basura

Trabajadores del Servicio Desconcentrado de Gestión Integral de los Desechos Sólidos en Mérida (Sergidesol) denunciaron a las afueras del vertedero de basura “Lomas del Calvario”, que desde hace tres días se encontraba cerrado con candado ocasionando retrasos en la recolección de los residuos y desechos sólidos del municipio Libertador.

En el video grabado este miércoles en horas de la tarde se pudo observar que cinco camiones llenos de basura se encontraban a las afueras del vertedero para descargar la basura de cinco municipios.

De acuerdo a las declaraciones del ingeniero Henry Ramírez, jefe de operaciones del Servicio Desconcentrado de Gestión Integral de los Desechos Sólidos en Mérida (Sergidesol), las unidades no pudieron entrar a descargar y poder subir a Mérida a prestar el servicio de recolección.

“Señor gobernador del estado Ramón Guevara, el llamado es directamente para usted que se comprometió en un programa de radio que venía a supervisar porque el vertedero estaba operativo, no es cierto, el vertedero está cerrado», afirmó Ramírez.

300 toneladas de basura acumulada y camiones dañados

Oscar Di Giusto, presidente del Servicio Desconcentrado de Gestión Integral de los Desechos Sólidos en Mérida (Sergidesol), dijo para Radio Fe y Alegría Noticias que el cierre del vertedero ha ocasionado la acumulación de aproximadamente 300 toneladas de basura.

“Desde hace seis meses el vertedero de basura Lomas del Calvario viene presentando problemas en los patios de descarga, casi 300 toneladas de basura acumulada, estamos en emergencia con este tema del vertedero”, apuntó el presidente de Sergidesol.

A juicio de Di Giusto “no existe mantenimiento y maquinaria adecuada” en el vertedero de basura, precisando que los camiones compactadores se han visto afectados por el mal estado de estas instalaciones.

“Hemos dañado trasmisiones, ballestas, caja de velocidades, tenemos un problema de funcionamiento por el mal estado del vertedero, esto nos tiene bastante afectados, los patios y las vías del vertedero están totalmente llenos de agua, es más bien peligroso enviar los camiones en ese estado”, aseguró Di Giusto.

Recordó que el trabajo de mantener limpia la ciudad no solo depende de la alcaldía del municipio Libertador sino de todos los entes competentes y de la colaboración de la comunidad a que no saquen la basura en calles y avenidas mientras no pase los camiones recolectores de residuos y desechos sólidos.

Vertedero cerrado preventivamente

De acuerdo a una nota de prensa regional el cierre del vertedero se debía a la situación de riesgo que se ha presentado en los patios de descarga de los residuos y desechos sólidos tras las fuertes precipitaciones registradas en la entidad. Sin embargo, aseguran que podría abrir sus puertas a partir de este jueves.

El presidente de Construsmérida Ricardo Albarrán detalló que el vertedero se encontraba cerrado preventivamente como medida para el resguardo de los compactadores debido a que “las fuertes lluvias han generado inestabilidad en los patios de descarga, lo cual ocasionan que los camiones se atasquen afectando la disposición final”, aseguró Albarrán

Igualmente mencionó que han realizado las coordinaciones con el objetivo de ubicar una máquina de empuje para reforzar los trabajos de compactación en los patios de descarga del Vertedero Lomas del Calvario”.