Ciudadanos de Anzoátegui están en incertidumbre por los precios

Los ciudadanos que residen al sur del estado Anzoátegui expresaron recientemente su preocupación tras la eliminación de cuentas referenciales que publicaban las tasas del dólar paralelo debido a que los precios de los productos no corresponden a la tasa oficial que dicta el Banco Central de Venezuela.

Una consumidora contó a Radio Fe y Alegría Noticias que compró un paquete de café a ocho dólares, es decir, con aumento. Mientras que otra agregó que tras la medida impuesta por el Gobierno venezolano, hay algunos productos que les aumentaron los precios.

“Lo único que bajaron son el queso y el huevo. Lo demás está extremadamente caro: el arroz, el espagueti. Están manejando el paralelo (dólar) en los productos”, añadió otra persona.

Mientras que otros ciudadanos de Anzoátegui aseguraron que la situación económica sigue sin cambios algunos, pero la capacidad adquisitiva “sigue siendo muy baja”.

“No cambió nada. Todo sigue igual de caro. ¿Quitaron el paralelo? ¡Ok! ¿Bajaron los precios? ¡No! Diez dólares no alcanzan y la plata no rinde para nada. Entonces no hicieron nada”, afirmó una señora.

Los ciudadanos consideran que esta medida de eliminar las cuentas de las tasas del dólar paralelo generó desconfianza entre los consumidores, quienes consideran que la economía sigue afectando al bolsillo de las personas y sin una solución clara.

Con información de Adaybelice Figueroa | Radio Fe y Alegría Noticias

