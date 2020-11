Claudio Fermín: “elecciones se van a realizar bajo la mirada del mundo”

El presidente del partido Soluciones Para Venezuela, Claudio Fermín, advirtió que las elecciones en Venezuela se van a realizar bajo la mirada del mundo, pero aseguró que quienes le van a dar la latinidad a este proceso son los venezolanos, no 10 o 15 embajadores y diplomáticos.



El líder político aseguró que desde esta organización aspiran que la próxima agenda de la Asamblea Nacional (AN) sea para debatir los problemas de la gente y no de los partidos políticos.



Mencionó que unas de las primeras leyes que se deben debatir el próximo año, en el parlamento venezolano, es la del presupuesto nacional. ”Es una caja negra”, dijo.



Señaló que otras de las normas que se tienen que modificar es la de la seguridad social. Agregó que las cuentas de ahorros no existen en el país, son un saludo a la bandera, por eso hay que diseñar un sistema de ahorro distinto en Venezuela.



“¿Los actuales diputados de la AN de oposición y gobierno que cuentas le pueden rendir al país?”, preguntó Fermín, quien señaló que los parlamentarios se dedicaron a pelear entre ellos mismo.



Fermin llegó al estado Sucre, este jueves 19 de noviembre, donde tiene previsto visitar a Carúpano y la zona de Paria en los próximos dos días.