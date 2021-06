Cloacas colapsadas afectan a Santo Domingo de Barquisimeto

En la comunidad de Santo Domingo, al oeste de Barquisimeto, están padeciendo por unas cloacas colapsadas desde hace tres semanas que está afectando importantes áreas del urbanismo como son el ambulatorio, la escuelita y un comedor para los niños.

Los habitantes de esta comunidad informaron a Radio Fe y Alegría Noticias que la hidrológica del estado está al tanto de esta situación de desborde, pero aún no han solucionado la problemática.

“Hidrolara nos dijo que ellos no tienen presupuesto, no hay maquinaria, no hay tubería y que debíamos tener paciencia ante esta circunstancia”, dijo Irma Segovia, vecina de la comunidad.

Asimismo, los vecinos alertan que en el barrio se han presentado varias personas con infecciones en la piel y problemas respiratorios por la contaminación que emanan las cloacas colapsadas.

“Mientras no arreglen eso, todo el mundo se tiene que encerrar en su casa, no se puede ni salir a la bodega, a nada, entonces no se puede ni salir a comprar comida. Para pintar murales síhay plata, pero para arreglar los servicios públicos no hay”, alego Héctor Escobar, afectado.

Por otra parte, los habitantes de Santo Domingo reportaron que también tienen problemas con el suministro de agua potable por tubería. Señalan que desde hace más de un año algunas casas de la comunidad no cuentan con el servicio.

Exigen a las autoridades de la gobernación de Lara y encargados de Hidrolara que se avoquen a solventar el colapso de cloacas en la zona y les garanticen los demás servicios públicos.

Por María Gabriela Álvarez/Radio Fe y Alegría Noticias