Colapsa el transporte en Anzoátegui por crisis de gasolina

Los terminales de buses en la zona norte de Anzoátegui se muestran colapsados ante la alta demanda de usuarios y la caída de número de buses disponibles por falta de gasolina.

Conductores consultados por Radio Fe y Alegría Noticias, han alegado que sin el combustible en las bombas de gasolina, no pueden prestar el servicio porque las reservas también se han acabado.

La zona norte del estado vuelve a padece de una crisis de combustible que se ha extendido desde el 24 de diciembre, informaron usuarios que aguardaban surtir gasolina en las estaciones de servicio de la entidad.

Ante lo que ocurre, los prestadores de servicio de transporte esperan que las autoridades regionales prioricen a las unidades que prestan el servicio de transporte porque, de lo contrario, las paradas de buses seguirán colapsadas.

“El colapso de pasajero va ser total porque en ninguna de las gasolineras nos han autorizado”, aseguró Marcos Troncoso, conductor de unas de las unidades que cubren una de las rutas de transporte público en Puerto la Cruz.

En el caso de Troncoso, aguardaba en una cola para surtir combustible desde las 6:00 am, y hasta las 11:00 am no había podido rodar más de 50 metros; su unidad ha estado “parado” desde el 24 de diciembre.

Se conoció que hay una sola unidad cisterna que abastece a las estaciones de combustible en la zona norte de Anzoátegui.