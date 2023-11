Colapso de tubería generó un enorme hueco en una comunidad de Guárico

La tubería de agua potable en la calle San José de San Juan de los Morros, capital de Guárico, se reventó por segunda vez consecutiva provocando que las cuadrillas de la empresa Hidrológica Páez abrieran un enorme hueco para repararla, dejando la calle intransitable.

Marcelo Belisario, habitante del sector, denunció a Radio Fe y Alegría Noticias que la tubería de agua surte a las comunidades El Jobo, Camoruquito y otras zonas cercanas, que ahora se ven afectadas por la situación.

“Aquí en San José son tres los sitios en los que han ocurrido estos hechos y han sido fuertes, al punto de que el asfalto y parte de lo que es concreto de la acera, han volado. Es decir, si alguna persona por casualidad hubiese estado en esas explosiones, a mi criterio esa persona no existiera. Aquí hay casas que han sufrido daños por esa situación”, expresó.

Belisario aseguró que la empresa no cierra el hueco porque espera ver si la tubería quedó arreglada.

“La zona queda sin agua por mucho tiempo y, además de eso, la vienen a reparar y no queda la reparación en perfecto estado. Tienen que mantener los huecos así para ir monitoreando cómo va funcionando eso y el resultado es que sigue botando agua”, comentó.

El afectado señaló que a escasos 50 metros ocurrió algo parecido, “y luego 10 metros más allá igual, rompiéndose el tubo de una forma trágica”.

“Es mucha presión que está recibiendo esa tubería. Yo me atrevería a especular que esa tubería está vencida o no es resistente para esa presión”, añadió.

Yormar Córdova, otro de los denunciantes, comentó que ya son dos las veces que ocurre este problema y los técnicos de la empresa no han dado con la solución.

“Es la segunda vez que ocurre. Esa falla comenzó aproximadamente hace un año y tiene dificultades porque esto es doble vía. Ahora corre una sola vía porque por acá se la pasan muchos motorizados”.

Córdova indicó que el agua que sale del hueco erosiona el pavimento y rompe la calles, dejándolas intransitables.

“Las personas de Hidropáez cada vez que viene dejan esa cuestión mal arreglada y de paso no la asfaltan. No reparan lo que ellos rompen. Acá hay una abertura: esto tiene más dos años y no asfaltan lo que dañan”.

Vecinos de este sector esperan que Hidropáez busque la solución a este problema lo más ante posible, por miedo a que colapsen las tuberías nuevamente.

La tubería fue sustituida pero sigue filtrándose el agua. Foto: Xiomara López | Radio Fe y Alegría Noticias.

