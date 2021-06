Colombia inicia una nueva historia junto a Reinaldo Rueda

Nuevo entrenador, nueva historia. Reinaldo Rueda llegó oficialmente a la selección de fútbol de Colombia como entrenador el pasado 14 de enero y debe reponer la última presentación que tuvo La Tricolor de la mano del portugués Carlos Queiroz, donde cayeron goleados ante Ecuador 6 a 1 en las eliminatorias mundialistas.

El nuevo estratega reveló la convocatoria de cara a los duelos contra Perú y Argentina, además de la Copa América, en la que sorpresivamente no aparece la revelación del mundial 2014, James Rodríguez.

El jugador del Everton no fue seleccionado por presuntamente estar aun sin condiciones físicas para jugar, hecho que el mismo delantero desmintió en una carta en sus redes sociales donde expresa “la profunda decepción” por no jugar con su selección.

Cortesía: FCF

Sin King Rodríguez

«Vengo de una recuperación que está en su etapa final. Los tiempos pertinentes de este proceso me sugieren tener precaución para jugar la fecha 7 pero me permitirían estar de lleno para la fecha 8», explicó James.

El ex técnico de la selección chilena confesó haber hablado anteriormente con James y explicarle que prefiere tenerlo al 500% de su nivel físico. “Prefiero sacrificarlo ahora con todo lo que significa y no tenerlo en un porcentaje que no es de él. Eso no tiene ningún misterio. Es para que salga de ese círculo vicioso de tantas lesiones», confesó el técnico.

Convocatoria de Rueda

➕"Yo preferí sacrificar ahora, con todo lo que significa James en la Selección para James y para el país para que pueda recuperarse correctamente, hacer una pretemporada completa. Lo necesitamos cuando esté al 500% " Reinaldo Rueda pic.twitter.com/j8XmEVR97k — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) May 31, 2021

Este comienzo para el experimentado DT cafetero quizás ha sido un poco polémico dejando sorprendidos a algunos aficionados por descartar a una de sus referencias en el ataque, además de nueve futbolistas que estuvieron en convocados en la última fecha.

Álvaro Montero, Luis Orejuela, Jeison Murillo, Johan Mojica, John Lucumí, Frank Fabra, Jorman Campuzano y Luis Suárez tampoco recibieron el llamado oficial.

No obstante, figuras como Juan Guillermo Cuadrado, para muchos el mejor futbolista colombiano en la actualidad, es jugador polivalente, valioso para la Juventus de Turin en el que jugó esta temporada 39 partidos y completó 2.993 minutos, anotó 2 goles y dio 19 asistencias.

Duvan Zapata y Luis Muriel, delanteros que se han conocido a la perfección jugando juntos en el Atalanta. En defensa cuenta también con la experiencia de Davinson Sánchez que milita en el Tottenham de la Premier League.

Plantilla completa

Arqueros

David Ospina – Napoli (ITA)

Aldair Quintana – Atlético Nacional (COL)

Camilo Vargas – Atlas FC (MEX)

Defensas

Stefan Medina – Monterrey (MEX).

Óscar Murillo – Pachuca (MEX)

Daniel Muñoz – KRC Genk (BEL)

Carlos Cuesta – KRC Genk (BEL)

Dávinson Sánchez – Tottenham (ING)

Yerry Mina – Everton (ING)

William Tesillo – León (MEX)

Mediocampistas

Wílmar Barrios – Zenit (RUS)

Jéfferson Lerma – Bournemouth (ING)

Gustavo Cuéllar – Al Hilal (KSA)

Sebastián Pérez – Boavista (POR)

Matheus Uribe – Porto (POR)

Baldomero Perlaza – Atlético Nacional (COL)

Juan Guillermo Cuadrado – Juventus (ITA)

Edwin Cardona – Boca Juniors (ARG)

Yairo Moreno – León (MEX)

Delanteros