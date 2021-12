comenzó la búsqueda del bote que iba hacia Güiria

La periodista Nayrobis Rodríguez informó que este domingo 26 de diciembre comenzó la búsqueda del bote reportado como desaparecido que iba desde Trinidad y Tobago con destino hacia Güiria, estado Sucre.

Rodríguez indicó que, según medios locales, el alcalde del municipio Valdez, Román Rojas, inició averiguaciones junto con el embajador de Venezuela en Trinidad y Tobago, Carlos Pérez.

Hasta este lunes por la mañana no existen reportes oficiales sobre la tripulación que estaba a bordo. Sin embargo, en medios de comunicación de Güiria informan que podrían ser unas 35 personas.

«Otros datos apuntan a que hay 8 personas, miembros de una misma familia, desaparecidos», escribió la comunicadora social con respecto a las personas que iban en el bote hacia Güiria.

Últimas Noticias también informó que las comisiones de la Zona Operativa de Defensa Integral de Sucre iniciaron la búsqueda aérea y marítima.

Según testimonios que recabó Radio Fe y Alegría Noticias, la embarcación salió el 23 de diciembre de Trinidad y Tobago hacia a Güiria, en Sucre. Pero fue reportada como desaparecida este 25 de diciembre.

Cabe recordar que hace un año ocurrió un naufragio que conmovió a todo el país: dos embarcaciones salieron desde Güiria hacia Trinidad y Tobago de los cuales se reportaron 34 fallecidos y 7 desaparecidos.

Retazos de las historias que se repiten

Días antes del hundimiento y la ubicación de los cadáveres, varias despedidas marcaron el triste final de quienes soñaron con iniciar una nueva vida en Trinidad y Tobago, la isla que para muchos se había convertido en la “tierra de las mejores oportunidades”.

Una de las historias que narra parte de las implicaciones de un viaje accidentado, la separación familiar, el sueño perdido y la inocencia truncada, es la de Raúl y sus hermanitas gemelas Laura y Luisa.

Raúl tenía apenas 14 años, y a un año de la tragedia de seguro ya cumplió sus 15, pero con el peso de la tristeza encima. Por el otro lado, sus hermanitas Laura y Luisa, de apenas siete años, recordarán, como un vaivén del oleaje, el rostro de su madre que murió aquel 6 de diciembre.

Algunos retazos de la historia rememoran varios momentos claves en la reconstrucción de los últimos momentos de la mamá de Raúl, Laura y Luisa.

Raúl, el hijo mayor, fue el último miembro de la familia que vio a su mamá con vida. Él la ayudó a cargar su bolso y la acompañó hasta Villa Linda, un conjunto residencial que se encuentra en la troncal 9 de Güiria, esa que da acceso a El Balneario, La Salina y Río Salado, todas zonas costeras del pueblo. Allí una mototaxi la iba a buscar para llevarla hasta un lugar desconocido por Raúl.

—Ella me dijo antes de irse “hijo, cuando tú estés feliz yo voy a estar feliz. Cuando estés triste yo voy a estar triste. Me voy para trabajar para ustedes. Pórtate bien”. Y luego me agarró y me abrazó —recuerda Raúl.