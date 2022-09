Comerciantes de Maturín protestan por corredor vial

Los comerciantes ubicados en las avenidas Bolívar, Miranda, las calles Chimborazo y Bermúdez del centro de Maturín, declararon que sus comercios tienen pérdidas de hasta más del 50% en sus ventas debido a la implementación del corredor vial en el caso central de la ciudad.

Según relataron, a través de Radio Fe y Alegría Noticias, que debido a este corredor vial los usuarios ni los dueños de los comercios pueden estacionarse en la vía debido a que son multados o remolcados por grúas que al final terminan cancelando ellos mismos y están revalorizadas a un alto costo.

Simón García, comerciante de la zona céntrica de la ciudad, dijo que “exigimos una reunión con la alcaldesa Ana Fuentes, debido a la nueva implementación del corredor vial en el centro, cada día las ventas han bajado más del 50 por ciento, y nosotros nos hemos visto perjudicados por estas nuevas medidas, nosotros queremos un horario más flexible, de 9 a las 12 del mediodía, o de las 2 a 6 de la tarde, para que la gente pueda venir y hacer sus compras y así todos seremos favorecidos”.

García también detalló que “los buhoneros que han tomado las calles del centro de la ciudad también han perjudicado las ventas y el libre tránsito de las personas, y los comercios formales que sí pagan impuestos se han visto afectados también por los vendedores informales”.

Julio Bathika, presidente de la Cámara de Comercio de Monagas/Foto: Carlos Rondón

No hay estacionamientos

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción del estado Monagas, Julio Bathika, explicó que la gran problemática que se tiene con el corredor vial es que el municipio Maturín no cuenta con estacionamientos ni públicos ni privados.

“Tenemos que tomar en cuenta que Maturín no tiene estacionamiento por ningún lado, tenemos que trabajar en conjunto para ver cómo podemos resolver el problema de los comercios, no pueden obligar a las personas a no estacionarse, la alcaldía de Maturín recibe la mayoría de impuestos por parte de nosotros, en el tema del aseo pagamos 100 por ciento más que los demás habitantes de la ciudad”.

Bathika expresó que “cada vez que las autoridades municipales vayan a realizar alguna actividad que involucre a los comercios, deben comunicarlo, para que nosotros como comerciantes aportemos nuestras ideas, yo creo que es importante el corredor vial, y para poder existir debemos trabajar para pagarle a los trabajadores y todos los impuestos de la alcaldía de Maturín”.

Otras quejas

El representante de la Cámara de Comercio en la entidad, informó que en el centro de la ciudad se ubica más del 80% de los negocios del municipio Maturín y que a su vez todos “son afectados por la implementación de medidas que van en contra de los empresarios, debido a esta implementación y otras medidas que van cada día haciendo bajas las ventas, que solo alcanza para pagar los tributos municipales”.

De igual forma, los comerciantes indicaron que las autoridades de seguridad en el municipio no saben ni explicar en qué consiste el corredor vial, y supuestamente atropellan a los usuarios que muchas veces necesitan comprar algo de emergencia en farmacias o tiendas de ropa en el centro de la ciudad, asegurado que son órdenes y que si los dueños de los comercios quieren quejarse deben hacerlo con la alcaldesa.

Por José Ignacio Piñango/Radio Fe y Alegría Noticias