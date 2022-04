Comerciantes de Monagas están angustiados por nuevo impuesto

El Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, (IGTF), tiene angustiados a los comerciantes del estado Monagas. La presidenta de la Asociación de Comercios e Industrias del estado Monagas Magloris Alcalá manifestó que este impuesto llega en el momento más “inoportuno”, para los comerciantes de la entidad.

Explicó que «actualmente la mayoría de las empresas son contribuyentes especiales, aquellos que tienen ingresos anuales de $600, los cuales se calculan en Unidades Tributarias catalogados como Contribuyentes Especiales serán estos los encargados de cobrar el mencionado 3%».

De igual forma Alcalá detalló a través de Radio Fe y Alegría Noticias que los afectados serán los consumidores.

En tal caso, «los usuarios finales serán los que se les recargará el 3% a su compra, generando un impacto económico tremendo para todos, por lo que muchos estarán preocupados a la hora de hacer sus compras».

Precisó la especialista tributaria que «será muy difícil el consumo de los productos de la cesta básica, por lo que hay que recalcar lo inoportuno de este impuesto. Se habla de un mejoramiento económico, pero eso no es la realidad, porque mientras abre una empresa, cierra un 10% en un mes”, precisa Alcalá.

Agregó que para los próximos días se avecina un aumento inflacionario que se comerá en todos los aspectos el salario mínimo de los trabajadores, por lo que a su juicio casa día se verá reflejado en la apatía que tendrán los consumidores y los empresarios.

Destacó también que rn el estado Monagas se verán afectadas más del 90 por ciento de los comercios, ya que son todos contribuyentes especiales.

Por último, afirmó que dentro de unas pocas semanas se verá un incremento en los productos de consumo que se habían mantenido un poco estable por el control del dólar del Banco Central de Venezuela y también del paralelo.

Por su parte, José Ávila, habitante de Maturín, indicó que desconoce este nuevo funcionamiento del Impuesto a Grandes Transacciones Financieras.

«Hay muchos comercios que desde que entró esta nueva ley ya no aceptan dólares porque las personas no tiene para pagar ese 3%, ya que si vas a comprar alimentos con 30 dólares en efectivo, tienes que pagar ese 3%, que al final no se le ha explicado a los usuarios cómo se tiene que hacer porque lanzaron la ley y cada quien la entiende a su manera».

Por José Ignacio Piñango/ Radio Fe y Alegría Noticias