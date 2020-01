Comerciantes temen descapitalizarse por impago del Petro

Comerciantes manifestaron su temor a perder gran parte de su capital invertido en la compra de productos vendidos en petros.

El temor viene dado por el retraso “extendido” de la liquidación de las compras en petros que en principio deben ser transferidas por el Banco de Venezuela a las cuentas de los comercios afiliados al Biopago BDV.

Varios comerciantes han informado que cuando se inició la implementación de las compras en petros, la liquidación ocurría menos de 24 horas después de solicitado tal acto.

Hecho que no ha ocurrido desde que el gobierno venezolano anunció la entrada en mantenimiento de la plataforma Patria y el ecosistema relacionado a la criptomoneda petro.

“Seguimos esperando que el Banco de Venezuela transfiera los bolívares a nuestras cuentas por las ventas en petro”, dijo la presidenta de la Cámara de Comercio del estado Delta Amacuro, Carolina Pérez.

Solo los que operaron el 1 y 2 de enero pudieron percibir la liquidación en bolívares de los ingresos en petros.

El cuestionamiento de los comerciantes apunta a que el valor de los productos expendidos en diciembre e inicios de enero han variado con tendencia al alza, por tanto, el poder adquisitivo del comerciante para reponer productos ha mermado.

Por su parte, Lizeta Hernández, gobernadora del estado Delta Amacuro, llamó al sector comercio a la calma. “Llamo a los comerciantes a ser pacientes”, dijo la mandataria regional.

En este escenario, el Ejecutivo Nacional no descarta ampliar el uso de la criptomoneda después del éxito logrado en el primer ensayo, según el presidente Nicolás Maduro en medio de su mensaje anual ante la ANC.

A propósito del argumento de los comerciantes, y la dificultad de cambiar petros por bolívares, la cuenta Petro Divisa en Twitter, ha advertido que en Venezuela existen siete casas de cambio donde los comerciantes pueden acudir para realizar las conversiones a bolívares u otras criptomonedas.

Todos debe saber que existe 7 casas de cambio autorizadas y certificadas por la #Sunacrip donde los comercios pueden cambiar el Petro si así lo quiere por Bolívares,Bitcoin y Litecoin, el Pueblo no se debe dejar marear con eso de que no lo recibo porque no lo puedo cambiar. pic.twitter.com/qGtFDNqQEW