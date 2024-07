Comienzan a movilizarse al Bajo Delta para votar este domingo

Desde hace una semana, varios dirigentes políticos del municipio Antonio Díaz del estado Delta Amacuro están en los preparativos para zarpar al Bajo Delta. A menos de una semana para las elecciones presidenciales, comienza la movilización de electores hacia esta zona fluvial.

Algunos van con el único propósito de ejercer su derecho al voto el 28 de julio, pero hay otros que solo aprovechan estas movilizaciones políticas para retornar a sus comunidades de origen, ya que en la actualidad no existe algún tipo de transporte fluvial en este municipio.

“Yo me cambié de residencia hace poco. Quiero votar en mi comunidad porque tengo como 5 años que no he podido ir para allá”, fue lo que reveló un elector de la comunidad San Francisco de Guayo, quien tiene previsto zarpar al Bajo Delta esta semana.

Estas comunidades están a unas 8 horas por vía fluvial desde Tucupita, capital del estado. Desde 2016, el transporte comenzó su decadencia debido a la escasez y altos precios de los repuestos para motores fuera de borda.

Dirigentes políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y de oposición empiezan sus movilizaciones hacia uno de los municipios más accidentados del estado Delta Amacuro por lo difícil que es acceder a él dada la carencia de combustible y transportes fluviales operativos.

Se pudo conocer que para este martes 23 de julio estarán zarpando las comisiones del Consejo Nacional Electoral hacia los centros electorales del Bajo Delta para instalar las respectivas mesas de votación.

