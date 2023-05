El personal activo de la educación, jubilados, pensionados y otros gremios de profesionales volvieron a salir a las calles de la entidad monaguense este martes 16 de mayo, para reclamar sus derechos a tener un salario digno, además de exigir mejoras en las reivindicaciones laborales.



En esta oportunidad los maestros protestaron en la plaza El Estudiante, en lo que denominaron una toma cultural, manifestando que los trabajadores de la administración pública merecen buena calidad de vida.



Alejandro Abache, coordinador de la Unidad Magisterial de la educación en Monagas, manifestó que estaban haciendo la concentración porque quieren salarios “que nos permitan vivir con dignidad”

“Además, rechazamos la bonificación entregada por el gobierno al personal activo, porque ha dejado por fuera a los pensionados y jubilados. Queremos es un aumento del salario; solo hubo un enrosque de quitarle a un bono para ponerlo a otro”, agregó.



Abache también convocó a una gran protesta nacional el próximo 29 de mayo. “Estamos invitando a todos los gremios de profesionales del estado Monagas, a participar en esta lucha que es de todos los trabajadores. Por eso el próximo 29 de mayo saldremos a la calle, a seguir luchando por cada uno de nuestros derechos. Tenemos que ser muy claro en que no podemos vivir con eso que nos están pagando. Seguiremos en la calle”, expresó.



Asimismo, el gremialista indicó que no descartan irse a paro por 48 horas en el ámbito educativo, para presionar y poder ser escuchados por la Ministra de Educación, Yelitza Santaella.



Eneida Mat, profesora jubilada con más de 35 años de servicio, recordó que la quincena que ganan no les alcanza para nada. “¿Cómo hacemos para comprar medicinas, comida y otras cosas que son necesarias para nosotros los jubilados? Todos realmente estamos sufriendo está terrible situación, por lo que vamos a seguir adelante acompañando a los docentes activos”, sentenció.



Cabe recordar que el personal de la educación está en protesta desde el mes de enero, pidiendo a las autoridades que pueda iniciarse la discusión del convención colectiva que dignifique y beneficie a los trabajadores.

Foto: Cortesía.

