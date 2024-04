¿Cómo incorporar a los informales a la vida económica formal?

A continuación Con Real y Medio repasa los indicadores económicos de Venezuela para este 25 de abril de 2024.

Dólar BCV: Según el Banco Central de Venezuela 36,42 bolívares es lo que necesita una persona en promedio para comprar un dólar. Es decir, subió 0,08% respecto a este miércoles.

Dólar paralelo: En el mercado paralelo se requieren 39,45 bolívares en promedio para adquirir un dólar, lo que significa que aumentó 0,61% respecto ayer.

La brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo se amplió a 7,68%.

Peso colombiano: Una persona en la Guajira, estado Zulia, necesita 107,41 pesos colombianos para comprar un bolívar, según la página web Global 66.

El salario mínimo en Venezuela es de 130 bolívares desde el año 2022, el equivalente a 3,57 dólares, en promedio, de acuerdo con el Banco Central de Venezuela.

La gasolina tiene un costo de 18,21 bolívares por litro.

¿Qué pasa en el mundo de las criptomonedas?

El Bitcoin bajó a 64.618 dólares.

El Ethereum, la segunda criptomoneda más importante en el mundo después del Bitcoin, disminuyó a 3.155 dólares.

Economía formal

El presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Juan Korody, instó al gobierno nacional a incorporar a la vida económica formal del país a los informales.

Durante su intervención en Unión Radio el 24 de abril, Korody explicó quiénes son los informales: los que no pagan impuestos, los que no se registran, los que no dan facturas, los que traen mercancía de contrabando.

“Ese es un terreno fértil para aumentar la recaudación”, mencionó Korody, refiriéndose a la idea que esbozó el presidente de la República, Nicolás Maduro, de duplicar los ingresos del Estado con recaudación de impuestos y así mejorar los ingresos de los trabajadores.

Con Real y Medio es un resumen económico que suena todos los días en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias.