Comunidad de Mérida tiene casi cuatro años incomunicada

Habitantes de la comunidad El Rincón Alto de la población de San Jacinto, en el municipio Libertador del estado Mérida, reportan que llevan casi cuatro años incomunicados a raíz de las lluvias registradas a mediados de 2019 que arrastraron el puente que da acceso a la zona.

Pedro Zerpa, habitante de la comunidad, indicó a Radio Fe y Alegría Noticias que la situación que vivió la comunidad se registró el 29 de abril de 2019. La misma dejó afectadas 10 casas más la caída de tres puentes locales y uno principal que dan acceso a la comunidad.

“El de la vía principal se solventó con la colocación de un puente provisional de guerra, sin embargo, los puentes que llevan hacia los sectores del Rincón Alto no los solventaron. Los vecinos siguen pasando por un puentecito peatonal que hicieron ellos mismos, por lo tanto el paso vehicular es imposible”, manifestó Zerpa.

El vecino expresó que la gobernación del estado Mérida entregó unos materiales para comenzar los trabajos, pero se han quedado allí sin que los organismos con competencia realicen el trabajo.

“La gobernación del estado Mérida trajo unas vigas y cemento para dar inicio a las labores de hacer el puente. Los vecinos en conjunto pudieron sacar la arena y hacer algunas cosas, pero no se ha hecho nada, Todavía no pueden pasar carros”, indicó el habitante de la parroquia Jacinto Plaza.

Sobre los problemas de los servicios públicos, Zerpa indicó que desde hace mucho tiempo no los atiende la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec); además no cuentan con suministro de gas doméstico frecuente, el aseo urbano es deficiente y las unidades de emergencia no están operativas.

