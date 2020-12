Comunidad en Guárico lleva cuatro años con una cloaca tapada

Faltando dos semanas para terminar este 2020, los habitantes de la comunidad Santa Rosa en San Juan de Los Morros, llevan cuatro años con las cloacas desbordadas sin que consigan solución a este problema.

Josefina Villalobos, una de la vecinas afectadas, manifestó que los trabajadores de Hidropáez vienen y destapan la cloaca y al día siguiente se vuelve a tapar. ”Esto tiene años de años, lo que pasa es que ellos destapan y se vuelve a tapar”.

“El año antepasado se tapó por este tiempo también y vienen, le hacen un cariñito la destapan hasta ahí y más nada, después se vuelve a tapar y fíjate donde vamos ya, estamos finalizando el año y nada”.

Villalobos señaló que los funcionarios de la empresa fueron la semana pasada después de la insistencia y denuncias de los vecinos del sector y no solucionaron nada.

“Como será, ellos vinieron con una cabilla corta y eso no hizo nada, porque yo les dije a ellos que eso no le va a hacer nada porque tiene que ser con el camión con la esa manguera largota que le meten, para poder sacar el sucio hay o empujarlo para abajo, entonces ellos me dijeron: si claro, nosotros vamos a volver a venir y no vinieron”.

“Yo le saquçe el tobo de agua, porque estaban sacando el agua con tobos, con las manos sin guantes, sin tapabocas, sin nada, me imagino que esa es una infección grande que pueden tener esos muchachos”, indicó Villalobos.

Vecinos aseguran que cuando llega el agua potable la cloaca se desborda/ Foto: Xiomara López

Por su parte, Carmen Correa, vecina del sector, comentó que cada vez que llega el agua potable ocasiona que se desborde la cloaca de aguas servidas y empiezan a correr por la calle.

“Estamos esperando solución, cada vez que llega el agua se desborda la tubería de aguas negras”.

Correa señaló que uno de sus hijos tenía un negocio enfrente de su vivienda y por el mal olor de las aguas negras tuvo que quitarlo.

“Mi hijo tenía un negocito y tuvo que suspenderlo por el olor porque corría el agua por la acera”.

Los vecinos le hacen un llamado a las autoridades para que solucionen esta problemática antes del 24 de diciembre, para poder pasar las fiestas decembrina sin el mal olor a cañerías. “Le hago ese llamado a que solucione esta problemática lo más ante posible”, agregó Correa.