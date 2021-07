Comunidad Puerto Rico de San Juan de los Morros en crisis por servicios públicos

Calles oscuras, escasez de agua y aseo urbano deficiente, son algunas de las denuncias de los habitantes del sector de Puerto Rico de San Juan de los Morros, estado Guárico.

Eduardo Fernández, uno de los afectados, afirmó a Radio fe y Alegría Noticias “los servicios públicos por aquí, están en paños menores”.

“El callejón de la escuelita Zulme Azuaje tiene exactamente dieciocho años que no tiene alumbrado. Eso se ha notificado al consejo comunal, se le ha notificado a la alcaldía, el alumbrado que tiene es porque nosotros los vecinos nos pusimos de acuerdo, y le damos luz directamente de nuestras casas improvisando unos postes”, expresó.

“En cuanto al agua, está llegando cada ocho o nueves días, si es que llega”, comentó. “Los servicios como el aseo urbano, vienen una semana si, una semana no, ahorita se acaba de ir. Además, tenemos una alcantarilla que a cada momento se colapsa”.

Foto: Radio Fe y Alegría.

Muro caído

Fernández también aseguró que en la comunidad se están presentando robos continuos. “No tenemos seguridad. Hay robos menores, como tapas de tanques”.

“Aquí mismo la señora que tenemos en diagonal, le robaron el tanque, se lo vaciaron de noche, roban bombonas y eso, no tenemos absolutamente seguridad por aquí”, agregó.

Por otra parte, la calle principal de Puerto Rico se encuentra un muro que lleva un año que se cayó y la tierra que se desliza de los escombros del muro, obstruye el drenaje de alcantarilla.

“Este muro se ha caído varias veces. Esta notificado al consejo comunal, a la alcaldía, pero no sé qué han hecho”.

Foto: Radio Fe y Alegría.

“Venían funcionando bien”

Eleazar Siso, quien lleva sesenta y siete años de su vida viviendo en este sector, indicó que anteriormente los servicios públicos en esta comunidad funcionaban bien, pero de un tiempo para acá se ha complicado todo.

“Durante todos estos años venían funcionando bien. Lo es que el sistema del alcantarillado, el sistema eléctrico, el aseo urbano toda esa cuestión. Pero últimamente estamos teniendo problemas con el alumbrado público, más que todo el externo, que son las lámparas que están en las esquinas que se han quemado y entonces ahí de noche parece que fuera una boca de lobo”.

Siso comentó que en la esquina del callejón las Flores y El Pinal se han reportado varios robos, ante la falta de alumbrado público en ese sitio.

“Ahí se para gente rara de noche, después de la seis de la tarde. Ya es un peligro pasar por ahí, porque han quitado teléfonos y cuestiones”, explicó.

El denunciante no se explica cómo la empresa Corpoelec se llevó hace ocho meses una lámpara para reparar y todavía no da repuesta a eso.

“No se justifica que esa lámpara se la hayan llevado Corpoelec hace ocho meses para repararla y no la han traído. De repente la necesitaban para llevarla a otro lugar, pero abóquese arreglar el problema de aquí, porque nosotros teníamos esa lámpara ahí”, indicó.

Siso realizó un llamado al director del Instituto Regional del Deporte en Guárico para que envíe a alguien y converse con los jóvenes de este sector que necesitan dotación de equipos deportivos.

“Ellos requieren de que alguien que represente algún deporte los ayude, con utensilios deportivos, balones de fútbol, cuestiones de béisbol, todo eso. Yo le hago un llamado al director, que por ejemplo mande a alguien que se reúna con ellos, les hable, le explique que se le puede dar, que no le puedan dar”, señaló.

No hay gas

Alexander Álvarez, vecino del sector Puerto Rico, manifestó que el servicio del gas doméstico tarda mucho para despacharlo por la comunidad. “Tenemos ya dos meses. Cada dos meses retiran las bombonas y eso, uno resuelva por ahí”.

El afectado señaló que ha tenido que comprar un cilindro de gas hasta en tres dólares, porque no le gusta cocinar con leña.

“Si uno lo puede pagar, los paga, qué va a hacer. Uno no va a estar sin gas. Por los menos a mí no me gusta estar cocinando en leña y eso. Pero ese el precio: tres dólares que se consigue por ahí”, culminó.