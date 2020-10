Comunidades cercanas al vertedero en El Tigre piden mayor atención de las autoridades

Las condiciones críticas en las que se encuentra desde hace casi un mes el relleno sanitario de la mancomunidad del sur en El Tigre, han hecho que las comunidades cercanas exijan a las autoridades mayor atención para esta situación.

Héctor González Bracho, supervisor general en el vertedero por la alcaldía de Simón Rodríguez, señaló, en nombre de los habitantes de esa zona cercana al referido vertedero, que en una oportunidad trancaron la vía en reclamo por las condiciones en las que se encuentra este lugar y que requieren que se le dé el debido mantenimiento para evitar peores tragedias.

“Nosotros estamos aquí y nos sentimos indefensos”, expresó. “No esperen que haya una pandemia, que haya una enfermedad y una mortandad”, agregó.

Detalló que en los alrededores del relleno sanitario conviven jóvenes y niños. “Aquí hay familias que están pasando necesidad y que sacan el material de desecho de la basura para sobrevivir, pero estamos frente a una crítica la situación de salubridad”.

Sin politiquería

Señaló que los problemas políticos no deben prevalecer antes que la salud pública. “Yo no estoy culpando al gobierno, yo no le estoy haciendo política a nadie aquí. Lo estoy pidiendo humanamente”, insistió González.

Explicó el funcionario municipal que en una oportunidad una empresa intentó realizar trabajos en el relleno, pero al final no hizo nada. En ese sentido, pidió al alcalde de Guanipa, Miranda y Simón Rodríguez, tomar en serio la situación y buscar soluciones al grave problema que atraviesa el relleno sanitario.