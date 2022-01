Montones de basura dan la bienvenida al año nuevo en Trujillo

Diferentes sectores en el estado Trujillo con mayor presencia en las zonas principales de la entidad andina, iniciaron el año con basura en cada esquina, una de la razones es la falta de recolección de basura.

En el sector La Manchantica, los vecinos contaron que no realizan la recolección de desechos desde hace un mes, preocupados manifestaron que los niños de la zona pueden enfermarse ante la proliferación de roedores e insectos.

«Le hacemos un llamado al director de servicios públicos de la alcaldía de Valera para que se aboque a la problemática que tiene este sector lo más pronto posible» dijo uno de los afectados.

Otro de los afectados señaló que según sus cuentas ya son 25 días que no recogen la basura, «antes venían los martes y los viernes, ahora no volvieron más, las moscas ya no se aguantan».

Por otro lado, Radio Fe y Alegría Noticias, pudo constatar que este inicio de semana el servicio de transporte público y comercial funcionan con normalidad.

En el caso de la distribución del combustible en la estaciones de servicio, se pudo notar que no ha llegado a todas las bombas de abastecimiento.

Por Winston León / Radio Fe y Alegría Noticias