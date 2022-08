Con IRFA nunca es tarde para graduarse

Este viernes 5 de agosto el Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFA) en Monagas celebró a los ocho graduandos de la XXI Promoción de Técnicos Medio en Comercio y Servicios Administrativos, en la mención de Contabilidad. También a la VII Promoción de Técnicos Medios en Comercio y Servicios Administrativos Mención Informática.

La profesora Yrsis Figuera, facilitadora del IRFA en el Centro Boquerón y oradora de orden en la ceremonia, aseguró que con el IRFA “nunca es tarde para graduarse”.

Incentivó a quienes todavía no tengan una opción educativa para completar sus estudios y no saben qué hacer porque se ven “rechazados” o “excluidos” a acercarse al IRFA.

“Yo les invito a apostar por ustedes y aprovechar el tiempo que si se invierte en educación es tiempo ganado. Mañana ustedes podrían ser quienes reciban sus títulos y avancen en su vida”, dijo Figuera a Radio Fe y Alegría Noticias.

La facilitadora en el Centro Boquerón afirmó que seguirá apoyando al IRFA hasta que no le queden fuerzas y así ver a muchos jóvenes “y no tan jóvenes” cumplir sus metas educativas.

“La educación es vital para todo ser humano y seguiré en este camino hasta que Dios lo Permita”, refirió.



El mejor promedio de la XXI Promoción de Técnicos Medio en Comercio y Servicios Administrativos Mención Contabilidad del IRFA Monagas fue el de Xiomara del Carmen Egañez Trujillo de 48 años de edad.



“Soy la participante de mayor edad de mi graduación y eso en lugar de avergonzarme me hace sentir muy orgullosa de tener este título que tanto significa para mí”, expresó Egañez.



Detalló que viene de una familia humilde y que cuando empezó a estudiar “no había muchos recursos” y se casó muy joven. “Tuve a mis hijas y me dedique a que se formaran”.

Contó que cuando sus hijas se hicieron profesionales comenzó con la inquietud de estudiar de nuevo y se dio la oportunidad.



“Conocí al IRFA y hoy soy Técnico Medio Mención Contabilidad. Mi mensaje es que nunca es tarde; hay que buscar ser útiles a la sociedad y llevar el mensaje a esa juventud que no quiere participar, que no quiere estudiar, de que lo importante es ponerse uno como prioridad”, manifestó.

El esfuerzo da frutos en el IRFA

Franklin Rojas, participante que se formó en el centro ubicado en la Murallita, expresó que dejó los estudios de bachillerato porque perdió el ánimo, y por la insistencia de sus padres buscó otra opción educativa, allí se encontró con el IRFA.

“Siempre me decía que era un poco grande para culminar y me daba muchísima pena que a mis 20 años no había terminado el bachillerato, pero mis padres siempre me animaron. Llegué al IRFA y al ver el trato de los profesores, todos tienen esa capacidad de poder apoyarte sin juzgar, eso para mí fue inspirador, algo increíble. Estoy agradecido con ellos, es una de las experiencias más significativas de mi vida”, dijo Rojas.

Añadió que de esta experiencia en el IRFA además del título como Técnico Medio en Comercio y Servicios Administrativos Mención Informática, le quedaron los valores que se inculcan en la institución “porque al lugar que llegas representas al IRFA”.