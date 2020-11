Con las cloacas desbordadas viven comunidades en Guárico

Habitantes de las comunidades Banco Obrero y 12 de Octubre en San Juan de los Morros, Guárico, llevan tres meses con las cloacas desbordadas sin conseguir solución a la problemática.

Zulay Rivas una de las afectadas, señaló que hasta el propio gobernador conoce de la situación y hasta la fecha no han recibido respuesta de ninguna institución del estado que les resuelva el problema.

“Ya tenemos aproximadamente más de tres meses con esta situación, hemos acudido a las diferentes instituciones, la gobernación del estado Guárico tiene conocimiento del caso, se habló directamente con el gobernador, Hidropáez, alcaldía y hasta ahora no hemos visto soluciones a esta problemática”.

Rivas indicó que cada vez que llueve la aguas servidas se meten por la parte de atrás de las casas y las inundan.

“Cada vez que llueve se inunda toda esta parte, se inundan las habitaciones, nos vimos en la necesidad de clausurar estas habitaciones debido a esta situación, cuando llueve no se soporta el olor, todos los días tenemos que recoger los residuos que bota la cloaca para poder despejar este sitio, cuando llueve la situación es insoportable”.

El sector 4 de Banco Obrero y 12 de Octubre son los sectores afectados con las aguas servidas/ Foto: Yoselin Reyes

Por su parte Luz Viernes comentó que su residencia es la más perjudicada con este problema ya que está ubicada en la parte baja y las aguas sucias inundaron todo a su alrededor.

“Yo me veo afectada porque por lo menos yo quedé en la parte de abajo de acá y cuando llueve toda esa agua me cae a mí, lo único que me queda es la casita en el medio del manantial de agua y esas son agua sucias de todos lados”.

“No dormimos, cuando llueve esa hediondez, todo se cae para acá”

Viernes manifestó que tiene tres niños y se le han enfermado productos de las aguas negras.

“Sean enfermados, fiebre y le han salido ronchitas en los pies, sabe que los muchachos le gusta andar brincado y todo eso se aniega”.

Vecinos afectados le hacen llamado a las autoridades que le solucione esta problemática lo más rápido posible, ya que están cansado de vivir encerrados por el mal olor de las aguas negras.