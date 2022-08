Con o sin resolución transportistas de San Juan aumentarán el pasaje

Por segundo día consecutivo los transportistas en San Juan de Los Morros se mantuvieron en paro en horas de la mañana de este miércoles 3 de agosto, para exigir que le dejen cobrar la tarifa del pasaje de 1.5 bolívares en rutas cortas y 2 bolívares para rutas largas.

Vicente Jaramillo, representante del sindicato de transporte en la entidad guariqueña, informó que se van a reunir con el General de la ZODI Guárico, para instalar mesas de trabajo y ajustar el pasaje a lo que están exigiendo.

“Si es cierto que ayer nos llevaron una unidad detenida, ese fue el detonante que activó a los compañeros transportistas que se vinieron a la cámara municipal y a la policía municipal. Nos vamos a reunir con el General Lokiby y le vamos a explicar la problemática y darle documentación de los que venimos haciendo, no es nada fuera de contexto”, explicó Jaramillo.

El sindicalista señaló que a raíz de la reunión que van a mantener con organismos militares se les a los transportista que trabajaran y cobrar lo establecido en un documento que los voceros le van presentar al Jefe de la ZODI Guárico.

“Lo que llaman a nivel nacional que es 1.5, 2 y 2.5 las rutas extra largas hasta que salga la gaceta nacional, nosotros ahorita mandamos a todas las unidades a laborar, porque el que sufre es el pueblo, la gente de a pie”.

Se pronuncia la cámara municipal

Francys Rojas, presidenta de la cámara municipal de Roscio, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que durante la reunión sostenida con los presidentes de las líneas de transporte llegaron al acuerdo de que cobrarían 1.5 bolívares, mientras se seguían realizando las mesas de trabajo.

“Nosotros los concejales en la primera mesa de trabajo dejamos establecido que era 1.50 (bolívares). Sesionamos pero no aprobamos dicha propuesta del ente ejecutivo de 1 bolívar, pensando también en las necesidades del transportista y solicitamos nuevamente una propuesta que ya había quedado en la mesa de trabajo que era el 1.50, el cual el ejecutivo (la alcaldía) hasta la fecha se ha negado y el transportista está pidiendo una repuesta, la cual nosotros no podemos darla hasta que el ente ejecutivo no se pronuncie y mande la respectiva propuesta a ser debatida y consultada en el órgano legislativo”, detalló la concejala.

Rojas indicó que horas de la noche del martes 2 de agosto los concejales aprobaron una consulta popular sobre el aumento del pasaje a los usuarios en diferentes puntos del municipio.

“Los concejales del PSUV y el Gran Polo Patriótico decidimos hacer una consulta popular para también escuchar al pueblo, como también escuchamos al transportista y que sea el pueblo también que nos dé una visión de que si es viable en esta situación país emitir un ajuste de pasaje del transporte o no”.

Indicó que “tenemos ubicado 6 puntos, el punto de Los Samanes, el punto de Vista Hermosa, el punto del Terminal, punto en la Plaza Bolívar, ahorita se van a abrir uno en Brisas del Valle y uno en La Morera”, aseguró la presidenta de la cámara municipal.