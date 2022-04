Con trancas sanitarios siguen exigiendo pago de salarios en Guárico

Trabajadores del sector sanitario en San Juan de Los Morros, trancaron la carretera nacional la mañana de este lunes 4 de abril, en protesta ya que llevan un mes y medio sin cobrar sus salarios.

Javier Ojeda, presidente del Sindicato de Sitrasalud Guárico, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que decidieron trancar la arteria vial porque las autoridades de la Dirección Regional de Salud les prometió que les cancelarian los pagos pendiente la semana pasada y no cumplieron.

“Todos los trabajadores unidos del hospital Israel Ranuárez Balza nos vinimos a trancar esta avenida para que nos oiga el gobierno, porque nos dijeron que nos iban a cancelar la semana pasada y hasta los momentos no, no han cancelado, es por eso que le estamos exigiendo al gobierno nacional y al Ministerio de Salud que nos cancelen nuestro salario ya que tenemos 38 días sin cobrar la quincena”.

Ojeda denunció que la semana anterior solo pagaron 25 bolívares de la cesta ticket que no alcanza para nada. “La semana pasado lo que nos hicieron fue un pago 25 bolívares, de un cesta ticket, que eso no es salario para los trabajadores, tenemos un mes y pico con las ollas volteadas, los trabajadores ya no aguantan más”.

Por su parte, Rosalí Requena, enfermera del hospital Israel Ranuárez Balza, señaló que ha tenido que trabajar en otros oficios para solventar los gastos de su hogar.

“Yo tengo tres niños y solventando como se pueda, con otros trabajitos que también tengo porque para nadie es un secreto lo mal pagados que somos y aparte de eso también no van quitar la quincena están violando un derecho constitucional”, manifestó Requena.

Al sitio de la protesta se presentó la directora de la Dirección de Salud, Rosa Vásquez, quien se reunió con una de las voceras de la protesta para infórmale que el pago ya está autorizado y que en la tarde de este lunes todo el personal de salud en Guárico recibiría el pago pendiente con su retroactivo.

“El miércoles se entregó en Caracas toda la nómina y eso se estaba procesando el pago para todos los trabajadores a nivel de los 15 municipios del estado. Hasta ayer tarde elaboramos un oficio que nos pidieron de emergencia para el viceministro se lo hicimos y a partir de hoy se realizara el pago, el mes completo”, aseguro Vásquez a la vocera de la protesta del personal de salud.

Momento en que la directora de la Dirección de Salud se presenta a conversar con los manifestantes/ Foto: Xiomara López/Radio Fe y Alegría Noticias

Cabe destacar que esta protesta del personal de salud también se llevó a cabo en los municipios Infante, Monagas y Miranda donde exigieron pago inmediato o irían a la hora cero.