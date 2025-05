Se concentran en Caracas en rechazo al aumento del bono de guerra y no de sueldo

En una concentración teniendo como punto de encuentro Chacaíto, en la ciudad de Caracas, trabajadores de diversos sectores públicos y privados, incluyendo educación y salud, jubilados y pensionados, se concentraron este 1 de mayo en rechazo al aumento del bono de guerra que hiciera el presidente Nicolás Maduro este 30 de abril, pues esperaban que se aumentara el salario.

A través de una alocución, en el marco del 14 aniversario de la Gran Misión Vivienda Venezuela Maduro anunció que el “bono de guerra” pasa de 90 a 120 dólares indexados y el bono alimentación queda en 40 dólares indexados, es decir, que el ingreso mensual de la clase trabajadora se ubicará a partir de este 01 de mayo de 2025 en 160 dólares mensuales indexados.

Reacciones tras el anuncio

Desde el punto de concentración en Chacaíto, la presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela, Lic. Judith León, expresó su descontento con la medida, señalando que no aborda las necesidades reales de los trabajadores.

León criticó que, a pesar de ser un presidente que se autodenomina “obrero”, Maduro ignora las condiciones en las que viven los trabajadores.

A su juicio, el anuncio viola la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Trabajo, subrayando que el concepto de ingreso integral, mencionado por el gobierno, “no existe dentro de las leyes de la República”.

Progresividad de los beneficios

En lo que respecta al salario destacó que el mismo tiene unas características que se encuentran dentro de la Constitución, como que “debe estar referenciado con la canasta alimentaria”, y el incremento anunciado no incide sobre las prestaciones sociales, bono vacacional, bono de fin de año y demás beneficios laborales establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo y convenciones colectivas.

León enfatizó que el Ministerio del Trabajo es el ente que debería apegado a la Constitución como defensor de los derechos de los trabajadores, en lo que respecta a la progresividad de los beneficios; por el contrario, manifestó que se han perdido clausulas contractuales y beneficios contemplados en la convención colectiva. Estamos hablando “de la progresividad derechos adquiridos por años de lucha de los trabajadores”.

“Si queremos el progreso de este país, debemos hablar de un salario digno”, agregó León, quien insistió en que el gobierno debe respetar las leyes laborales y las condiciones pactadas en las convenciones colectivas.

¿ Y el salario?

Denis Guédez, trabajador del Hospital Universitario de Caracas, coincidió con las críticas y advirtió que el anuncio del incremento de bono de guerra representa la eliminación del salario y pensiones. “Puedo decir que se concretó lo que todos temíamos: la eliminación del salario de los trabajadores y las pensiones”, afirmó.

A su juicio, se está acabando con lo poco que percibía la clase trabajadora, como las prestaciones sociales, aguinaldos y fideicomiso que representan el ingreso de carácter remunerativo que se tenían en las contrataciones colectivas.

Manifestó que estas acciones no parecieran ser de un gobierno obrerista, recordando que los aumentos salariales deben surgir de una mesa de diálogo tripartita que incluya al gobierno, empresarios y trabajadores.

Guédez también mencionó que la falta de aumento de salario no puede ser atribuido a las sanciones, recordó que en el año 2022, cuando se incrementó el salario a 130 bolívares que equivalían a 30 dólares, no se habían firmado acuerdos con la empresa Chevron, sino hasta noviembre de ese año. Además, se refirió al bono de 10 mil bolívares que se prometió para pensionados y jubilados, el cual a la fecha no se ha materializado.

Compromiso con la reivindicación salarial

Los trabajadores asistentes a la concentración reafirmaron su compromiso de continuar luchando hasta que se restituyan sus derechos constitucionales y laborales.

Indicaron que no van a dejar de luchar por un salario que dignifique a los trabajadores del país

La situación laboral en Venezuela continúa enfrentando desafíos, los trabajadores exigen soluciones efectivas que mejoren sus condiciones de vida.

Muchos destacan la necesidad urgente de un diálogo constructivo que involucre a todos los sectores y que se traduzca en beneficios de la clase trabajadora.

Con información de José Blanco | Radio Fe y Alegría Noticias.

