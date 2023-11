Conductores de Ciudad Guayana, Bolívar, denunciaron este viernes 3 de noviembre que luego de pasar más de 6 horas en las colas para surtir gasolina, en horas del mediodía se incorporaron vehículos que recién llegaban al lugar debido a “vueltas” con trabajadores de las estaciones de servicio y efectivos policiales.

Un conductor que prefirió no identificarse denunció que llegó a las 6 de la mañana del día jueves 2 con su esposa a la cola para poder surtir el viernes en la mañana. La pareja tenía el puesto número 80; sin embargo, denunciaron que durante la mañana vieron cómo pasaban carros que no habían hecho la fila y ni siquiera estaban marcados.

“Estamos en el puesto 80. Nos hemos dado cuenta de que han tardado 4 horas en pasar 10 carros. ¿Qué es lo que pasa? Todos sabemos. Le están dando prioridad a otros carros. Yo no sé si pagaban o no pagan, pero le dan prioridad a otros carros que no estaban en la cola. Entonces tenemos que esperar. No son 80 carros que van a meter, son 200 carros que tenemos adelante. El Estado debería estar más vigilante para estas situaciones, ya que la guardia y los entes reguladores deberían ver lo que está pasando aquí. Tenemos toda una mañana haciendo cola, mientras otras personas pasan directas”.

Durante los últimos 5 años, el estado Bolívar ha permanecido en emergencia con respecto a la escasez de combustible. A pesar de las medidas que ha implementado la gobernación de Bolívar como la prohibición de colas nocturnas y la metodología de colas virtuales en Ciudad Bolívar, ninguna de estas ha dado resultado.

Asimismo, algunos diarios regionales han reseñado denuncias sobre la venta de puestos en las estaciones de servicio, así como las “vueltas” organizadas por los encargados de los establecimientos para permitir la entrada de vehículos.

“Estoy desde las 4 de la mañana en la cola. Al principio no había gasolina, llegó y ha avanzado muy lento. Esta gente hace mucha trampa y meten carros por otros lados. Meten pocos carros de la cola y dejan pasar a otros de una cola paralela que está por otro lado. Es un desastre. Tengo 7 horas aquí y no he podido surtir. Hay muchos retrasos también con las cisternas de combustible”, explicó Carlos Mesa, conductor que permanecía metido en la cola correspondiente a una estación de servicio de la avenida Atlántico.

Gobernador Marcano denuncia sabotaje

El pasado 7 de agosto, el gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, denunció a través de su programa radial Ángel Marcano Hoy que había combustible asignado para la entidad, pero presuntas desviaciones de gandolas y corrupción impedían el abastecimiento de las estaciones de servicio.

“No es que hace falta gasolina, nosotros tenemos nuestra asignación igual, el problema es que hubo algo raro con el transporte. Con lo que llega, nosotros podemos abastecer a nuestra gente, pero con corrupción, desviando la gandolita o dejando que la gente se haga el loco, están saboteando la actividad”, zanjó la autoridad regional.

El 31 de octubre, el ministro de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Pedro Rafael Tellechea, informó que 100 nuevos cisternas para el transporte de combustible llegaron al país, con la finalidad de mejorar la distribución en el país.

