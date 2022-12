Conductores hacen kilométricas colas por gasolina en Monagas

Los conductores de diversos municipios del estado Monagas siguen denunciando que deben hacer kilométricas colas en las estaciones de servicio, tanto subsidiadas como dolarizadas, debido a la fallas en la distribución de gasolina que hay en la entidad oriental.



Esto, pese a que el gobernador Ernesto Luna indicó a través de sus redes sociales que en los próximos días se estabilizaría la distribución de combustible en el estado Monagas.

Las colas cada día son más interminables, por lo cual los conductores manifestaron que las medidas no se han tomado en cuanto a las fallas de distribución.



Desiderio Padrón, conductor del transporte público, indicó a Radio Fe y Alegría Noticias que estaba en cola desde la siete de la mañana y no había podido llegar ni a la mitad de la cola para poder surtir gasolina. “Eso nos va perjudicando a todos porque los choferes del transporte público no tenemos cómo llevar el sustento a nuestros hogares y la gente tampoco puede llegar a sus puestos de trabajo. Entonces creo que deben tomar las medidas necesarias para poder nosotros seguir trabajando todos los días”, dijo.



Padrón expresó que muchas veces no nos da tiempo ni llegar a la bomba, “porque tenemos que andar cazando donde se está echando gasolina y eso no es justo”.

“Cuando llegue a la cola había gente que estaba desde el día anterior, ya empezamos la misma odisea de la vez pasada”, agregó.



Ramón López, conductor de la zona oeste de la ciudad, explicó: “primero me vine de la bomba de El Furrial y cuando venía por las estaciones de servicio de esa zona, una sola estaba echando, y las otras las colas eran demasiado largas”.

“Llegue a las 6:30 de la mañana y todavía me falta camino y no me puede regresar sin gasolina porque me puedo quedar en la vía y es más peligroso. Entonces estas no son navidades felices para nadie, las colas son kilométricas y lo demás es cuento”, comentó.



En el caso de los municipios la situación es peor, ya que en la zona sur de Monagas, los conductores pasan hasta tres días sin recibir gasolina en las estaciones de servicio.



“En Sotillo y Libertador las gandolas pasan días sin venir, lo que hace que no podamos surtir de combustible, y para uno poder hacerlo tenemos que ir hasta Bolívar y es pérdida de tiempo, de dinero y muchas veces nos venimos sin el combustible”, denunció Cruz María Aguilera.



Los conductores aseguraron que se debe hacer un plan de distribución si las autoridades saben que el problema es para largo.