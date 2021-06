Confusión con la Abdala genera «tormento en los venezolanos»

Médicos Unidos de Venezuela, capítulo Mérida, reiteró que todos los venezolanos deben ser inmunizados sin “métodos de control social”, con vacunas que estén aprobadas por la Organización Mundial de La Salud (OMS) y que “no se utilicen a los venezolanos como conejillos de indias”.

El doctor Pedro Fernández, coordinador de la organización en Mérida, manifestó que la vacunación masiva con “celeridad y sin burocracia”, es el método para frenar los contagios y muertes por la COVID-19.

“En la medida en que todos los venezolanos seamos inmunizados contra esta infección podemos retornar a nuestras actividades cotidianas y a una vida normal, rechazamos que se utilicen métodos de control social como la exigencia de estar inscritos en un censo, de presentar un carnet en específico para acceder a la vacuna, todos los venezolanos merecen ser vacunados”, mencionó.

Fernández además rechazó la llegada del “prototipo cubano Abdala”, porque a su juicio este fármaco no ha cumplido con las fases 1 y 2, mucho menos con la fase 3, por lo que exigió a las autoridades nacionales claridad y transparencia en el manejo de la “candidata a vacuna Abdala”.

En esa línea dijo que «exigimos que se le aclare a los venezolanos la situación con esta candidata a vacuna ya que el miedo que genera la opacidad en el manejo de la misma está causando tormento en todos los venezolanos”, aseguró Fernández.

“Esta candidata a vacuna Abdala no ha cumplido con esa fase de información de las fases I y II, no se ha publicado ninguno de los resultados de estas fases y mucho menos de la fase III y no ha sido puesta a prueba por ningún laboratorio”.

Explicó que todo tipo de procedimiento de vacunación masiva debe “respetar los lineamientos de la ética médica de beneficencia, benevolencia y de no maleficencia”. Señaló que cualquier sustancia que vaya ser inoculada a cualquier ser humano “debe demostrar abiertamente que cumple con la efectividad que dicen y que no genera ningún efecto adverso”.

El coordinador de Médicos Unidos de Venezuela capítulo Mérida no negó que la vacuna Abdala pudiese tener la efectividad contra la COVID-19. Por el contrario, espera que la vacuna tenga garantía y que los venezolanos puedan vacunarse pronto con sustancias y medicamentos efectivos.