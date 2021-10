Consejo Indígena Misionero de Brasil reveló el asesinato de 182 indígenas en el 2020

Unos 182 indígenas fueron asesinados solo en el 2020, según un informe publicado este 28 de octubre por parte del Consejo Indígena Misionero. Los crímenes tienen relación con el aumento de la violencia por parte de grupos ilegales armados.

La violencia sería parte de la resistencia de los originarios contra la invasión de sus tierras por parte de mineros ilegales y otros grupos interesados en explotar las riquezas naturales.

Generalmente, los invasores son madereros ilegales, buscadores de oro, cazadores, pescadores, ganaderos y acaparadores de tierras que invaden los predios indígenas con el objetivo de apropiarse de forma ilegal de la madera.

El números de asesinatos aumentó un 63% con relación a la tasa de asesinatos de indígenas en el año 2019.

Durante el 2020, se registraron 263 “invasiones, explotación ilegal de recurso y daños al patrimonio indígena”, precisó el texto.

Al comparar el número de invasiones en el 2019 con las del 2020, hubo 256 invasiones más en el 2020.

#RelatorioViolencia2020 Acesse o relatório completo Violência contra os povos indígenas no Brasil – dados de 2020, lançado hoje (28) pelo Cimi. O relatório retrata as violências e violações contra indígenas no segundo ano do governo Bolsonaro.



