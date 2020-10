Continúan las protestas en Anzoátegui por combustible

Las fallas en la aplicación del nuevo esquema en la distribución de combustible sigue siendo causa de nuevas protestas en zonas del estado Anzoátegui.

Ciento cincuenta conductores que esperan desde hace tres días en las adyacencias de la estación de servicio Sucre trancaron la avenida principal de Puerto La Cruz en la mañana de este viernes 9 de octubre para exigir el suministro del carburante.

Foto: José Félix Millán

Vale mencionar que esta gasolinera no se encuentra en el listado de las 46 bombas habilitadas para surtir este viernes en el estado Anzoátegui, de acuerdo a la información suministrada por representantes del Órgano de Dirección de la Defensa Integral, ODDI.

El señor Fernando Peraza, uno de los manifestantes, denunció a través de Radio Fe y Alegría Noticias que el problema que se ha presentado en esta estación de servicio “es que a quienes no nos toca hoy no nos quieren suministrar combustible porque supuestamente no ha llegado la cisterna…pero ya llevamos 3 días haciendo la cola”.

También se quejó de estos inconvenientes porque lleva casi tres meses sin poder surtir y tampoco tienen la certeza de resolver para este sábado “porque les toca a las placas que terminan en 1 y 2”.

Otra de las críticas que hace Peraza es el relativo a la publicación de los cronogramas regionales para abastecerse ya que a su parecer se está informando muy tarde y de un día para otro.

Sugiere publicar desde el domingo el cronograma de toda la semana que se avecina y confirmarlo dos días antes de cada fecha para que “todo el mundo se entere ya que muchos vivimos en zonas rurales donde no tenemos señal”.

Otra de las denuncias que hacen los conductores es la supuesta presencia de grupos armados en las colas de vehículos frente a las bombas para adelantarse a la compra de la gasolina subsidiada.

Esto lo han denunciado ante las autoridades militares y policiales sin obtener respuesta.