Corea del Norte prueba nueva arma nuclear submarina

Corea del Norte probó un nuevo componente de su arsenal de guerra: se trata de un arma nuclear submarino capaz de generar tsunamis radiactivos. La información difundida por varias agencias internacionales de noticias como la NK News, que reseña que la prueba fue ejecutada este viernes 19 de enero.

El nuevo componente armamentístico sería uno de los más avanzados desde el punto de vista tecnológico, al ser una unidad submarina capaz de funcionar a distancia, y entra en la categoría de los drones.

El Ministerio de Defensa norcoreano dijo haber realizado “una importante prueba” de su sistema de armas nucleares submarinas “Haeil-5-23”, y que se estaría desarrollando en el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas).

Durante las pruebas, las fuerzas conjuntas incluyeron la participación de un portaaviones estadounidense de propulsión nuclear y que respondía al reciente lanzamiento de prueba de un nuevo misil hipersónico por parte de Corea del Norte.

La prueba sería parte de una respuesta de Corea del Norte a los ejercicios militares conjuntos entre Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. A juicio del Pyongyang, estos ejercicios son “causa de desestabilización mayor en la región”.

“Nuestra postura de contraataque basada en armas nucleares submarinas se está perfeccionando aún más y sus diversas acciones de respuesta marítima y submarina continuarán disuadiendo las maniobras militares hostiles de las armadas de los Estados Unidos y sus aliados”, dijo la nota del Ministerio de Defensa difundida hoy por la agencia estatal de noticias KCNA.

El Jefe de Estado norcoreano también dijo que el dron submarino tiene capacidad de generar tsunamis radiactivos. En ese sentido, aseveró que no tolerará provocaciones de índole militar.

