Corea del Sur acusa a Corea del Norte de lanzar misiles balísticos

Corea del Norte lanzó este martes 19 de octubre nuevos misiles balísticos en aguas ubicadas entre las costas de Japón y el mar del Este, según denunciaron en declaraciones separadas las autoridades niponas y de Corea del Sur.

Según los informes de ambos países, con este, ya son ocho los lanzamientos de este tipo por parte de Corea del Norte este año.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur (JCS) señaló que el misil fue lanzado hacia el este desde un sitio en las cercanías de Sinpo, en la provincia de Hamgyong del sur.

En Tokio, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, también confirmó que Pyongyang había «disparado dos misiles balísticos y no había informes de víctimas o daños».

Kishida agregó que los misiles «parecen haber caído en el mar y se les informó a los barcos en el área que estuvieran en alerta», según reportó el medio Kyodo News de Japón.

Corea del Norte y su aumento militar

El lanzamiento de misiles se produce en medio de los preparativos para una reunión trilateral entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón para reanudar el diálogo con Pyongyang, incluido el envío de ayuda humanitaria a Corea del Norte, un país de alrededor de 25 millones de personas.

La semana pasada, el líder norcoreano Kim Jong-un criticó una vez más a Estados Unidos y dijo que su país aumentaría sus capacidades militares para contrarrestar las «fuerzas hostiles».

El líder norcoreano afirmó que los esfuerzos de Corea del Norte para impulsar sus capacidades de defensa no apuntan a una guerra contra Washington o Seúl.

«Estados Unidos ha estado señalando con frecuencia que no es hostil a nuestro país, pero no ha habido motivos de comportamiento para creer que no lo es», afirmó Kim Jong-un.

El enviado de Washington a Corea del Norte también planea visitar Seúl a finales de esta semana.

El mes pasado, Corea del Norte lanzó un misil hipersónico, denominado Hwasong-8.

Fuente: Agencia Anadolu, @kishida230