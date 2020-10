Cortes eléctricos tienen en jaque mate a la gente de Guárico

Los continuos cortes eléctricos que ocurren a diario en el estado Guárico están generando malestar en los pobladores de varios municipios de la entidad llanera.

Ligia Carruido, habitante del sector La Morera, en el municipio Roscio, denunció que la energía eléctrica en su comunidad se va hasta tres veces en el día, en estos últimos meses.

“Otras de las calamidades que presentamos hoy en día los venezolanos, son los apagones, la luz se va tres veces al día y en la noche ni se diga…, en la noche se va desde la siete de la noche hasta la diez y media”.

Carruido señaló que los apagones se han incrementado en horas nocturnas cuando las personas se acuestan a descansar, sin que se conozca un plan de distribución de carga, para que puedan desenchufar los artefactos eléctricos y no se dañen.

“Tenemos que estar desenchufando, en caso mío, ¿se va la luz?.., inmediatamente salgo a desenchufar la nevera, el televisor y el aire acondicionado, que son los poquitos artefactos que tengo en el hogar”.

Por su parte Mercedes Velásquez, habitante del municipio Ortiz, manifestó que en esta población se va la energía eléctrica todos los días y pueden durar hasta tres y cuatro horas sin el servicio.

“Aquí se va luz todos los días, aquí no hay un día que no se vaya la luz, por tres y cuatro horas, más que todos en la noche a partir de la seis de la tarde, a veces son las once de la noche y no llega la energía”.

Velásquez indicó que varias veces en la noche, han salido a cacerolear para que le restituyan el servicio.

“A veces llega porque hemos salido a la calle a cacerolar y en el día te podrás imaginar los apagones que hay a cada instante, son cuatro y cinco apagones”.

“Los pocos artefactos que a uno le quedan, tiene que salir corriendo y desenchufar porque se pueden quemar”.

Hasta los momentos se desconoce alguna información por parte del gobierno regional o por las autoridades de Corpoelec a que se deben estos cortes eléctricos en el estado y si van a continuar hasta finales del año.