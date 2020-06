CPI está por determinar si examen preliminar sobre abusos en Venezuela avanza a fase de admisibilidad

Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) concedió una entrevista en la que asegura haber avanzado en la valoración respecto al examen preliminar en Venezuela, el cual refiere sobre la detención y encarcelamiento de opositores, “incluyendo a los que fueron sometidos a graves abusos en las protestas de 2017”.

“hemos avanzado de manera significativa, ya casi terminamos con la valoración y pasaremos de inmediato al tema de la admisibilidad” Fatou Bensouda

También dijo que han demostrado que no se dedican a la política, “aplicamos la ley y la seguimos a donde nos conduzca. Y hemos sido consistentes en ese sentido”.

Bensouda no quiso adelantar cronogramas ni fechas sobre esta decisión porque “a veces pasan cosas que los alteran y hacen imposible mantener promesas y eso no me gusta”, apuntó.

Ya en la fase de admisibilidad, según el abogado y especialista en derecho internacional y relaciones internacionales, Mariano de Alba, supone el examen de dos requisitos: (i) la complementariedad y (ii) la gravedad. Esta evaluación se hace en relación con los presuntos crímenes más graves y con respecto a las personas que parecen tener mayor responsabilidad.

El 8 de febrero de 2018, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció el inicio de un examen preliminar (fase previa a una investigación) por la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

La Fiscalía decidió evaluar el uso de la fuerza por parte de efectivos de seguridad del Estado venezolano durante las protestas que se iniciaron en abril de 2017.

En Venezuela, según un informe del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, durante la ola de protestas que vivió el país entre abril y julio de 2017, hubo 124 víctimas mortales, más de 10 mil heridos y aproximadamente 5 mil encarcelamientos arbitrarios.