Crisis económica deja en “jaque mate” a los monaguenses en Semana Santa

Debido a los altos costos de los pasajes hacia los diferentes destinos turísticos en la zona oriental del país, algunos monaguenses no podrán “echarse un baño de playa” durante el asueto de la Semana Santa.

Una gran mayoría tampoco podrá ir a los municipios Caripe, Bolívar y Acosta, donde se encuentran los principales atractivos y destinos para los habitantes de la entidad oriental.



Personas consultadas por Radio Fe y Alegría Noticias afirmaron que este año no pudieron viajar a disfrutar de los “magníficos cuadros” de representación de la Pasión, Muerto y Resurrección de Jesús en Caripe y Bolívar, los cuales se celebran desde hace poco más de 60 años.



Como un pasaje oscila alrededor de 60 bolívares en bus y 15 dólares en carrito, muchos han preferido quedarse en sus viviendas, pues fuerte crisis económica golpea con fuerzas sus hogares.

Al pasaje, quienes quieran viajar deben sumarle el costo de una cabaña que puede costar de 20 a 50 dólares el día, además del gasto de las tres comidas.



Los maturineses indicaron que, como mínimo, debían tener más de 30 dólares para que una familia pueda ir a disfrutar de los días del Semana Santa en cualquiera de estos municipios.



“Ahora nosotros estamos pendiente es de comprar comida y medicinas. No estamos para gastar todo ese dinero en un viaje de pocos días. Creo que debido a la crisis económica, muchos hemos optado por quedarnos en nuestras casas. Quisiera ir unos días a disfrutar de las bellezas de Caripe, como se hacía en otros años, pero esta vez no será posible. Lo más lejos que puedo ir es al parque Zoológico La Guaricha aquí en Maturín”, comentó Mercedes Sosa, una de las personas consultadas.



En los terminales carritos privado solo hay desolación



En el caso de los carritos por puesto de los terminales privados de la llamada “Ciudad Distinta”, los choferes indicaron a Radio Fe y Alegría Noticias que en estos días de asueto de la Semana Mayor han visto desolación y poco pasajeros.



“Los últimos dos asuetos de diciembre y carnaval han sido de desolación. Este va por el mismo camino, porque no tenemos pasajeros para llevar a los destinos que antes eran bastantes solicitados por los usuarios. Aquí muchas veces nos regresamos a nuestras casas sin poder viajar. Además está el tema de la gasolina: que no podemos surtir gasolina subsidiada normal como antes, tenemos que comprar dolarizada o en el mercado negro que cuesta un dólar el litro. Nosotros somos 35 carros en este terminal y hoy no ha salido el primero”, contó José Castillo.



Según relataron los choferes, en terminales privados ubicados cerca a la laza El Indio en Maturín, el costo del pasaje es de 20 dólares para destinos como Puerto Ordaz, Carupano, Tucupita y Puerto La Cruz, mientras que para Cumaná están en 25 dólares por pasajero.



Otra de las personas consultadas en otro terminal privado del municipio capital, indicó que la falta de pasajero no es el único tema que los aqueja en este momentos, sino también los altos impuestos que pagan a la Alcaldía de Maturín.



“Nosotros tenemos que pagar de impuestos más de mil 300 bolívares solo en aseo urbano, en una empresa que no genera tanta cantidad de basura. Y creo que la Alcaldía de Maturín debe replantearse estos pagos porque cada días nos afecta a todos los miembros de esta línea de carritos por puestos, así como también el tema del combustible que cada día se hace más difícil para los choferes”, dijo.



Los choferes aseguraron que en este asueto hay más de un 80 por ciento menos pasajeros viajando que en otros años. Ellos creen que esto se debe a la poca actividad económica del monaguense, además el alto costo de hospedajes, restaurantes y gastos extras que puedan tener durante el viaje.



“Desde que llegue al terminal de carritos no ha llegado pasajeros para Carupano que es para donde me dirijo. El día de ayer fui al terminal público y también fue lo mismo. Estoy viajando porque mis hijos que viven fuera me mandaron para que fuera a visitar a mi familia, pero estamos cada día más pobres y esos sueldos no alcanzan para nada. ¿Quién podrá viajar en estos días? Nadie, la gente está pendiente es la comida y más nada”, sentenció Segunda López, una ciudadana consultada.

